Önce Saha, Sonra Malzeme

Genç sporculara malzemelerini veren Başkan Halil İbrahim Şenol, "Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek" diye konuştu

Halı futbol sahası kazandırarak Emrez Mahallesi'ndeki önemli bir eksikliği gideren Gaziemir Belediyesi, şimdide mahalledeki çocuklara spor malzemesi dağıttı. Her yaştan vatandaşın spor yapabilmeleri için kurslar düzenleyen ve kente yeni spor alanları kazandıran Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, çocuklara forma, futbol topu ve spor malzemesi dağıttı. Büyük bir mutlulukla formalarını ve malzemeleri alan çocuklar Başkan Halil İbrahim Şenol'a teşekkür etti. Genç sporcular Başkan Şenol'la bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Spora ve sporcuya verdiği destekle adından söz ettiren Başkan Halil İbrahim Şenol, "48 farklı branşta düzenlediğimiz kurslarla her yaştan ve her kesimden vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Özellikle gençlerimiz için eğitim, sanat ve spora önemli yatırımlar yapıyoruz. Çünkü eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentlerin hızla gelişeceğine inanıyorum. Gençlerimizin meslek sahibi olmaları çok önemli ancak sosyal olmaları da bir o kadar önemli. Benim gençlere önerim mutlaka bir sanat dalı ve sporla uğraşmaları. Biz de gençlerimize sahip çıkıyor, onların sanata, spora ulaşmaları için her türlü desteği arttırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.