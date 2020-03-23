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Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

Bursa'da özel güvenlik görevlisi önce sevgilisini silahla vurdu, daha sonra kendisini silahla yaraladı.

23.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:57
Önce sevgilisini sonra kendini vurdu
Bursa 'da özel güvenlik görevlisi önce sevgilisini silahla vurdu, daha sonra kendisini silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Serbest Bölgede bir fabrikada meydana gelen olayda, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman K, sevgilisini Özlem M'yi silahla vurdu. Osman K. daha sonra kendini yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Özlem M. ve Osman K. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. polisin olayla alakalı araştırması sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

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