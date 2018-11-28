Önce Tasarruf Edin Kalanı Harcayın"

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:26



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:26

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ersan Öz, toplumun tüketim alışkanlığını değiştirmesi gerektiğini bildirdi.Prof. Dr. Öz, Kale Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen "Hem Tüketim Hem Tasarruf Yapılır mı?" konulu konferans verdi.İnsanların tüketim alışkanlığına dikkat çeken Öz, son yıllarda toplumun adeta bir tüketim çılgınlığı içerisinde olduğunu belirtti.Yaşam standartlarımızın yükselmesiyle lüks ve ithal malları tüketmeye başladığımızı dile getiren Öz, şunları kaydetti:"Bu tarz tüketim alışkanlığı tasarrufu engellemesinin yanında tüketimi ve özellikle ithal tüketimi körüklemekte, yatırıma ve üretime gidecek rakamlar azalmakta, cari açık da artmaktadır. Kurtuluşumuzun daha çok üretmek olduğu, markalar tesis etmek olduğu düşünüldüğünde tüketimi bir şekilde minimize etme gerekliliği de aşikardır. Bu yüzden halkımız önce harcayıp kalanı tasarruf ederek değil, önce tasarruf edip kalanı tüketmek şeklinde hareket etmeli, tasarruf oranlarımız artırılmalıdır."