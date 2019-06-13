Önce tedavi şimdi de farkındalık için Türkiye'ye geliyorlar

Alice McLoughlin ve Megan Fleming; İngiliz ve İrlandalı dansçı bu iki genç kız geçen yıl ülkelerinden Türkiye'ye skolyoz tedavisi için geldiler. Dans hayatlarına engel olacak skolyoza karşı, başarıyla tedavi edildiler ve şimdi skolyoza danslarıyla meydan okuyorlar. Skolyoz Farkındalık Ayı Etkinlikleri kapsamında ülkemize gelecek iki genç dansçı, bu kez de kendileri gibi skolyoz hastalarına örnek olmak için dans edecekler. Türkiye'den ise davul performansıyla Nevin Süeda Gümüşer sahnede özel bir şov yapacak.

Danslar, özel performanslarla bir şenlik havasında gerçekleşecek. Bu yılın etkinlik teması ise skolyozda kişiye özel tedavi ile "Özgür hareket".

Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay'ın skolyoz tedavisinde "Kişiye Özel Tedavi Dönemi" ile ilgili bilgiler vereceği ve erken teşhisin önemini vurgulayacağı etkinlikte hastalar, hasta yakınları ve sağlık profesyonelleri her yıl olduğu gibi bir araya gelecek.

Etkinliğin moderatörlüğünü oyuncu, ikiz çocuk annesi Doğa Rutkay Kamal ile Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve ÇABA Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran yapacak.

Kaynak: Bültenler