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Genç kız, tartıştığı sürücü tarafından dövülüp otomobilden atıldı

Bursa'da seyir halindeki otomobilden atılan genç kız, sokak ortasına sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

14.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:35

'da bir sürücü, tokatladığı genç kızı seyir halindeki otomobilden attı. Sinir krizi geçiren genç kız yol ortasında ağladı.

Olay 'ye bağlı Atıcılar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin içindeki Ayşe A. ile sürücü B. K. arasından bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Münakaşanın büyümesiyle sürücü B. K. yanında oturan Ayşe A.'ya önce tokat attı, daha sonra seyir halindeyken otomobilden attı.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Yol ortasında bayılan Ayşe A. vatandaşlar tarafından ayıltılırken, sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çeşitli yerlerinden yaralanan genç kızı hastaneye götürmek istedi. Fakat genç kız panoların arkasına geçerek saklandı. ekipleri Ayşe A'yı ambulansa götürdü.

"O KİM OLUYOR DA BANA TOKAT ATIYOR?"

Genç kız, "O kim oluyor da bana tokat atıyor, beni arabadan atıyor?" diye bağırdı. Hastaneye kaldırılan Ayşe A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Genç kız, tartıştığı sürücü tarafından dövülüp otomobilden atıldı

Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
MÜHENDİS:Sen eğer kendini taşıyıp insan olsan ne olduğu belli olmayan kişinin rabasına binmezdin ve atılmazdın cazgırlık yapıp sokakta kendini yerlere atıyorsun bide utanmaz ahlaksız
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