Haberler » 3. Sayfa » Önce yayaya, sonra ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı

Önce yayaya, sonra ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı

Tekirdağ'da bir otomobil yayaya ve ardından ağaca çarptı.

21.10.2019 17:13Önce yayaya, sonra ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı
Tekirdağ'da bir otomobil yayaya ve ardından ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kazak Gölü Mesire Alanı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazak Gölü'ne giden Osman B. yönetimindeki 59 BA 930 plakalı otomobil, yolda yürüyen Uğur Bayçelebi (30) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobilin çarptığı Uğur Bayçelebi ile araç sürücüsü Osman Bayhan ve araçta bulunan Onur Kaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağaçların arasına sıkışan araç itfaiye ekiplerinin yardımıyla çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Trafik kazasını haber alan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat da kaza yerine gelerek, ekiplerle birlikte incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ

Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:56 Aydın'da askeri bina önünde bomba paniği
17:58 Yaşlı kadının 20 yıl önce elleriyle dokuduğu halısını çaldılar
17:48 Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
17:47 Karabük'te kaçak içki operasyonu
17:46 İstanbul'da korsan kitap operasyonu
17:43 Zindashti'nin kızının ve şoförünün öldürülmesine ilişkin davada karar
17:36 İzmir'de dehşet anları: Karı-kocanın iş yerine böyle saldırdılar
21.10.2019 18:04:30