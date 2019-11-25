Haberler » Güncel » Önce yemeklerini sonra kültürel dansların sergilediler - Haber

Önce yemeklerini sonra kültürel dansların sergilediler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde okuyan yabancı öğrenciler, ülkelerinin yöresel lezzetlerini ve danslarını sergiledi.

25.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:58Önce yemeklerini sonra kültürel dansların sergilediler
Üniversitesinde okuyan yabancı öğrenciler, ülkelerinin yöresel lezzetlerini ve danslarını sergiledi.

Cumhuriyet Meydanında açılan stantlarda Pakistan, Irak, Ürdün, Suriye, Filistin, Azerbaycan, Somali, Uganda, Afganistan, Demokratik Kongo, Çad, Kamerun, Kosova ve Nijeryalı öğrenciler yöresel lezzetlerini sergiledi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar yabancı ülkelerin tatlarını tatma imkanı buldu. Uluslararası öğrenciler yemek ziyafetinin yanı sıra programa katılanlara yöresel müzikleri eşliğinde danslarını da sergileme imkanı buldu. Vatandaşların ilgi ile izlediği etkinlik şenlik havasında geçti. Programda konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ta eğitimde de evrenselliğin yaşandığını belirterek öğrencilerin şehre renk kattığını kaydetti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin ise 44 farklı ülkeden bin 300'e yakın öğrencinin Tokat'ta eğitim öğretim hayatına devam ettiğini ifade ederek, "Bugün 15 ülkeden değişik kültürleri tanıtmak üzere öğrencilerimiz yiyecekler hazırladılar. Tokat halkına bunları takdim ettiler. Bir kültür şenliği düzenlemiş olduk. Aynı zamanda dansları ile müzikleri ile kültürlerini yansıtacaklar. Tokat'ta 35 bin öğrencinin 5 binin uluslararası öğrencilerden oluşturmak istiyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:21 Nesli tükenen vaşağı kimin öldürdüğü araştırılıyor
16:21 Kefen giyerek, kadına şiddete dikkat çektiler
16:21 Öğrenci kazada yaralandı, veliler yolu kapatarak üst geçit istedi
16:21 ÖMER ÇELİK: BU MESELEDE BİZ YOKUZ, CUMHURBAŞKANIMIZ YOK (1)
16:20 Telefonla konuşurken başından vurularak öldürüldü (2)
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 16:22:42