Önceki Belediye Başkanları Kandil'den İşaret Ediliyordu"

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili tartışmalara ilişkin, "Kendiliğinden kayyum atanmadı. Belediyenin araç gereçleri çukur kazıyordu, çukur kazanlara yardım ediyordu. Bununla da kalmıyor, iaşelerini temin ediyordu. Yani belediyeler suç örgütüne fiilen yardım ediyordu." dedi.Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlardan kentte sağlanan huzur ve güven ortamının devam etmesi için 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde tercihlerini bu yönde kullanmalarını istediklerini söyledi.Terör nedeniyle kentin asıl gündemi olan işsizlik ve istihdamın konuşulmadığını ifade eden Budak, bu sorunların çözümünün sağlanan huzur ile gelecek yatırımlara bağlı olduğuna işaret etti."Diyarbakır'a huzur gelirse bütün ülkeye huzur gelir"Budak, önümüzdeki dönemde vatandaşların artık asli işleriyle uğraşmak istediklerini dile getirerek, "AK Parti huzurun partisidir. İstiyoruz ki vatandaşlarımız bize bir 5 yıl daha yetki versinler, hizmetlerimizi artırarak ilerletelim. Hem işsizliğe hem de vatandaşlarımızın asli sorunlarına çözüm üretelim. Artık çukurları, el yapımı patlayıcıları, mayınları, lastik yakmaları, kepenk kapatmaları konuşmayalım." ifadelerini kullandı.Yatırımlara değinen Budak, "Silvan Barajı biterse 300 bin insan istihdam edilecek. Sadece Diyarbakır değil, bütün bölge, ülke kalkınacak. Diyarbakır'a huzur gelirse bütün ülkeye huzur gelir." diye konuştu."Kendiliğinden kayyum atanmadı"İçişleri Bakanlığınca haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında bazı belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine görevlendirme yapılmasına değinen Budak, "Önceki belediye başkanlarını zaten halk seçmiyordu. Bir şekilde Kandil'den işaret ediliyordu." ifadesini kullandı.Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kendiliğinden kayyum atanmadı. Belediyenin araç gereçleri çukur kazıyordu. Çukur kazanlara yardım ediyordu. Bununla da kalmıyor, iaşelerini temin ediyordu. Yani belediyeler suç örgütüne fiilen yardım ediyordu. Asıl kayyumları Kandil atamıştı. Belediyeler vatandaşa sunulması gereken kaynakları başka yerlere aktarıyorlardı. Bu, çok kuvvetli delillerle tespit edildi ve sonrasında böyle bir uygulama yapıldı. Keşke çok öncesinden yapılsaydı. Yani biz son iki yılda gördüğümüz hizmetleri keşke daha önce de görebilseydik.""Son iki yıldır hizmetler alabildiğine yürüyor"Budak, vatandaşın görevlendirme yapılan belediyeler tarafından son iki yılda yapılan hizmetlere ilişkin, "İki yılda yapılacak hizmetler değil. 10-15 yıllık iş yaptınız." dediğini aktardı."Evet bizler de kazdık ama içini el yapımı patlayıcı ile değil, kanalizasyon, su, elektrik şebekeleriyle doldurduk." ifadelerini kullanan Budak, "Dağa giden insanlarda azalma var. Dağa insanlar kendiliğinden gitmiyordu. O dönemde belediyeler sosyal faaliyet, müzik, spor kursları adı altında dağa insan gönderme kursları düzenliyorlardı. İki yıldır bu memlekette lastik yanmıyor, kepenkler kapatılmıyor. Bunda da belediye hizmetlerinin çok büyük payı var." şeklinde konuştu.