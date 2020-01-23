Haberler » Güncel » Önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Kayseri Şeker'de temaslarda bulundu - Haber

Önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Kayseri Şeker'de temaslarda bulundu

Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile Kayseri Şeker'de bir araya geldi.

23.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:37Önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Kayseri Şeker'de temaslarda bulundu
Önceki Dönem Bakanı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile Kayseri Şeker'de bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Dede'nin de hazır bulunduğu ziyarette, Kayseri Şeker'in tarımsal faaliyetleri, başarılı geçen kampanya dönemi ve birçok güncel konuda Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Mustafa Elitaş, Kayseri Şeker'in sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında da bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker Pancarı tarımı noktasında desteklerini esirgemeyen Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Kayseri Şeker'e, sektöre, çiftçilere ve sorunlarına olan yakın alakalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Mustafa Elitaş, Kayseri Şeker, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:15  Silivri'de  sokak ortasında cinayet
14:14  Bakan Albayrak, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu
14:09  Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı
14:14  Antalya 16 yaşındaki akrabasına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
14:14  Fas'ın kıta sahanlığına yönelik yeni adımı İspanya ile krize neden oldu
23.01.2020 14:17:03