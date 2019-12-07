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Önceki gün kadın müşterinin 750 lirasını çalan hırsız bu defa kadın çalışanı soyarken yakalandı

Antalya'da lavoboyu kullanma bahanesiyle girdiği işletmede bir kadın çalışanın çantasından hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

07.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:38Önceki gün kadın müşterinin 750 lirasını çalan hırsız bu defa kadın çalışanı soyarken yakalandı
'da lavoboyu kullanma bahanesiyle girdiği işletmede bir kadın çalışanın çantasından hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı kişi iki gün öncede aynı bahaneyle girdiği işletmeden bir kadının çantasından para çalmıştı.

Edinilen bilgiye göre saat 11.00 gibi Yenigün Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerindeki bir simit fırınında yaşanan olayda, 40 yaşındaki Filiz Durmaz üst kattaki çantasının yerde olduğunu gördü. Durmaz, kontrol ettiği çantasındaki 110 lirasının olmadığını farketti. İşletme sahibi güvenlik kamerasını inceleyince çantanın bir kişi tarafından alınıp, kurcalandığını belirledi. Çalışanların vermesiyle fırına polis ekipleri geldi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin, iki gün önce aynı bahaneyle girdiği işletmede bir bayanın çantasından 750 lirayı çalan şüpheli olduğunu tespit etti.

"Fazla kaçamadı"

İki olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli O.Ç'yi kısa sürede yakındaki bir bölgede yakaladı.

"Üst kattaki çantamdan parayı almış"

Çantasından 110 lirası alınan Filiz Durmaz, "Müşterinin biri lavabo bahanesiyle gelmiş, yukarı çıkınca zaten hemen benim çantayı görmüş. Çantanın içindeki 110 lirayı almış. Yukarı çıktığımda çantam yerdeydi, içine baktım param yoktu. Kameralara bakınca hırsız çalmış. Burada da hırsız aynı bahaneyi kullanmış. Biran önce yakalansın, başkalarının canı yanmasın" dedi.

Simit fırınındaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin rahat bir şekilde işletmeye gelip, üst kata çıkıp çantayı alıp, karıştırdıktan sonra yerine koyduğu görüldü.

İki gün önce meydana gelen olayın görüntülerinde ise aynı şüpheli O.Ç'nin masadaki çantadan cüzdanı alması, lavoboya götürmesi daha sonra cüzdanı geri koyması yer aldı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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