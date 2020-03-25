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Önceki öngörüleri tutmuş Nobel ödüllü biyofizikçi Levitt: Salgının sonu yakın

Stanford Üniversitesi'nde çalışan Nobel ödüllü Biofizikçi Michael Levitt koronavirüsün kısa süre içerisinde ortadan kaybolacağı öngörüsünde bulundu.

25.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:32
Önceki öngörüleri tutmuş Nobel ödüllü biyofizikçi Levitt: Salgının sonu yakın

Stanford Üniversitesi'nde çalışan Nobel ödüllü Biofizikçi Michael Levitt koronavirüsün kısa süre içerisinde ortadan kaybolacağı öngörüsünde bulundu.


2013 Nobel Kimya ödülünün sahibi olan Levitt daha önce de Çin'deki salgının en kötü döneminin geride kaldığını ve artık durumun düzelmeye başlayacağını diğer bilim insanlarından önce söylemişti.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Stanford Üniversitesi, Dünya

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