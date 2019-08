"Önceliğimiz doğayı ve tarihi korumak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm projelerinde çevre ve doğayı koruyarak hareket edeceklerini, bu çerçevenin dışına çıkılmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Önceliğimiz her zaman tarihi, doğal güzellikleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak olacaktır." dedi.Bakan Kurum, Uşak temasları kapsamında Vali Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret ederek, kentteki yatırım ve projeler hakkında bilgi aldı. Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, Uşak'ın geleceğine ilişkin istişareler yapmak ve ihtiyaçları yerinde görmek amacıyla ziyaretler yapacaklarını, ele alınması gereken projeleri istişare ettiklerini ve bazı kararlar aldıklarını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik manifesto çerçevesinde Uşak'ı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçireceklerini anlatan Kurum, "Her projede çevremizi, doğamızı koruyarak hareket edeceğiz, bu çerçevenin dışına çıkılmasına ne biz ne hiçbir belediyemiz müsaade etmeyecek. Önceliğimiz her zaman tarihi ve doğal güzellikleri koruyarak, gelecek nesillere aktarmak olacaktır. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürüteceğiz." diye konuştu.Kurum, şehrin önemli değerlerinden Ulubey Kanyonlarını bünyesinde barındıran Gediz Havzası'nda atık su arıtma tesisi yetersizliği nedeniyle kirliliğin söz konusu olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:"Bu kirliliğe dur demek amacıyla 200 bin ilave nüfusa hizmet verecek önemli bir atık su arıtma tesisini çok uygun kredi şartlarında bakanlığımızın, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle yapıyor olacağız. Bu yıl içinde bu projeyi kararlaştıracağız, önümüzdeki yıl inşaatına başlayıp çok kısa sürede bu atık su arıtma tesisini tamamlamış olacağız. 50 milyon lira yatırım bedelli bu projeyi de Uşak Belediyesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü ortak yürütecek."Millet Bahçesi içinde 3 bin kişilik cami projesiUşak merkez ve yeni bağlanan mahallelerdeki atık su, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yenilenmesi için de 35 milyon liranın İller Bankası tarafından Uşak Belediyesine temin edileceğini anlatan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Uşak merkezinde yapılacak Millet Bahçesi ile ilgili de kararlar aldıklarını ifade etti.110 bin metrekare olarak planlanan Millet Bahçesi'nin 40 bin metrekaresinin belediye eliyle tamamlandığını, kalan 70 bin metrekare için proje çalışmasının devam ettiğini, bunun 5 bin metrekaresinde belediyenin hayırseverlerin desteğini de alarak 3 bin kişilik Selahattin Cami'sini inşa edeceğini kaydeden Kurum, kalan 65 bin metrekarede de tarihi yapıların restorasyonu ve yeşil alan düzenlemelerinin TOKİ eliyle yapılacağını açıkladı.Otogar ve sanayi sitesinin şehir dışına taşınması ve bu alanda kentsel dönüşümün hayata geçirilmesi için de belediyenin pazartesi itibarıyla çalışma başlatacağını kaydeden Kurum, "Esnafımız ve mülk sahipleriyle birlikte burada bir kentsel dönüşüm çalışmasını başlatmak istiyoruz. Hiç kimsenin mağduriyetinin yaşanmadığı, şehrin, esnafın kazandığı bir sürece biz de TOKİ eliyle destek vereceğiz. Yapacağımız rezerv alanda sanayi sitesiyle birlikte esnafımızın uygun şartlarda dükkan edinebilmesinin önünü açacağız. Mevcut alanın da yeşil alanların, uygun şehirciliğin yapılması suretiyle Uşak'a çok önemli bir projeyi kazandırmak istiyoruz." dedi.Altın madeni çalışmalarıKaraağaç mevkiindeki eski Uşak evlerinin restorasyonu ve turizme kazandırılacağını, Clandras Mesire Alanı'nda yarım kalan binanın tamamlanarak kültür merkezi yapılacağını ifade eden Kurum, bir gazetecinin Murat Dağı'nda bir altın madeni kurulma projesinin bulunduğunu, bununla ilgili ÇED sürecinin hangi aşamada olduğunu sorması üzerine şunları söyledi:"Yeni bir kapasite artırımı talebi olmuş, yapılan itirazlar neticesinde süreç hukuki boyuta taşınmış durumda. Mahkeme sürecini yakınen takip ediyoruz. Hem Kütahya'yı hem de Uşak'ı ilgilendiren bir konu var. Kütahya nezdinde konuya ilişkin itiraz olmadı ancak içme suyu anlamında Uşak'ı ilgilendiren bir konu bu. Biz bu kadar projeyi yaparken çevre, doğa ve doğal kaynakların korunmasından bahsediyoruz. Eğer söz konusu işletme Uşak'ımızın doğasına, içme suyuna zarar verecek bir pozisyondaysa biz herkesten önce bu projenin karşısında dururuz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Bu süreci yakinen takip ediyoruz, böyle bir durum söz konusu olursa biz de bakanlık olarak gerekli adımları atarız, atmaktan çekinmeyiz. Hukuki bir süreç var, bu süreci hep beraber işleteceğiz, akabinde de artık hukuki kararın çıkmasına müteakip hep birlikte değerlendirmiş olacağız."Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra Kent Park alanı, kentsel dönüşümü planlanan otogar ve sanayi sitesinde incelemelerde bulundu.