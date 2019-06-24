24.06.2019 15:57
Haberler » Güncel » Haber

"Önceliğimiz vatandaşımızın sorunlarıdır"

"Önceliğimiz vatandaşımızın sorunlarıdır"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın sorunlarınıza çözüm bulabilmektir" dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan , "Önceliğimiz vatandaşlarımızın sorunlarınıza çözüm bulabilmektir" dedi.
Doğan, ilçede her pazartesi günü Halk Günü etkinliğini hayata geçirdi. Birim müdürlerinin katılımıyla vatandaşlarla toplantıda bir araya gelen Doğan, sorun ve isteklerini dinledi.
Vatandaşa hizmet için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Doğan, "Önceliğimiz sizlerin, yani vatandaşlarımızın sorunlarınıza çözüm bulabilmektir. Bundan sonra her pazartesi sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz." dedi.
Seçimlerden önce her zaman ilçeyi vatandaşlarla istişare içinde yöneteceklerini söylediğini anlatan Doğan, şunları kaydetti:
"Biz sözümün arkasındayız. Bizim kapımız vatandaşımıza bir gün değil, her gün açık. Vatandaşlarımızın taleplerine ve önerilerine önem veriyoruz. Çünkü vatandaşlarımız her gün şehrin içinde ve bazı eksikleri bizden iyi görebiliyorlar. Bize ilettikleri anda da hizmeti yapmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Biz Çarşambalılarla birlikte bu şehre hizmet edeceğiz."
Kaynak: AA
Halit Doğan , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:56 Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret (3)
17:55 Soylu: "Biz siyasetini ırkçılığa kurban etmişlerle aynı çizgide yürüyemeyiz"
17:54 Kılıç ile Budak, Türkiye Hafızlık Final Yarışmasında Erzincan'ı temsil edecek
17:54 İŞKUR, sosyal çalışma programını yayınladı
17:54 14 bin TL'lik cezaya rağmen 2 yılda 28 uçağa lazer tacizi(2)
17:53 Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
17:52 Çaldığı parayı ödeyeceğini söyledi, adli kontrolle serbest kaldı