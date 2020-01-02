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Öncelik vatandaşların güvenliği

İl genelinde toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat eden vatandaşların can ve mal güvenliğini düşünen Hatay Büyükşehir Belediyesi, bu konudaki çalışmalarına devam ediyor.

02.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:42 Öncelik vatandaşların güvenliği

Vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlara dönük hizmetler üreten Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde durak montajı gerçekleştiriyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 170 kırsal ve 5 peron tipi durak montajı gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, Antakya-Defne- yolunda da 56 durak noktası belirledi.

Belirlenen noktalarda durak montajının yapılması için 2019-343 sayılı UKOME kararının alındığını ifade eden Büyükşehir yetkilileri, durak montajlarının en kısa sürede yapılacağını belirtti.

Büyükşehir yetkilileri, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve düzenli bir şekilde toplu ulaşım hizmeti almaları adına yapılan çalışmaların aralıksız süreceğini de ifade etti.


Samandağ, Antakya, Defne, Güncel

Kaynak: Bültenler

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