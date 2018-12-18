Öncelik ve İhtiyaçların Doğru Belirlenmesi Gerek

Kaynak: AA

AK Parti Hatay Büyükşehir Adayı İbrahim Güler, Hatay'ın öncelik ve ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi gerektiğini söyledi.Seçim çalışmaları için Hassa ilçesini ziyaret eden Güler, AK Parti ilçe teşkilat binasında partilileriyle buluştu.Ardından Hassa Kaymakamı Yusuf Turan'ı makamında ziyaret eden Güler, beraberindeki partililerle Hassa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Hassa Şoförler Odası ve Hassa Ziraat Odası gibi ilçede faaliyet gösteren STK'lar ile esnaflara biz dizi ziyarette bulundu.Muhtarlarla da sohbet edip onların sorunlarını dinleyen Güler, Hatay'ın önceliklerinin, taleplerinin ve ihtiyaçlarının doğru belirlenmesinin gerektiğini dile getirdi.Güler, günü kurtaran projeler yerine temeli sağlam olan vizyon sahibi, geleceğe yönelik projelere imza atılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Bugün Hatay, kadim bir şehir. Hatay bölgesinde ve hatta Türkiye'de örnek bir il. Hatay'ın, devletin ilgili il müdürlükleri ve ilçe müdürlükleriyle uyumlu çalışan bir belediye başkanına ihtiyacı var. Her şeyi ben biliyorum deyip kafasına göre hareket eden bir belediye başkanı değil, Büyükşehir meclisiyle, meclis üyeleriyle toplumun tüm dinamikleriyle, STK'larla ve muhtarlarla uyum içerisinde birlikte yönetim ve birlikte yürüme kültürüne sahip bir başkana ihtiyacımız var."İstişare ve ayrım gözetmeksizin ortak akılla Hatay'ı imar edeceklerini kaydeden Güler, kapılarının her daim millete açık olacağını da sözlerine ekledi.Güler'e ziyaretlerinde Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel de eşlik etti.