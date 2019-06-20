20.06.2019 14:45
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"Öncelik yayanın" projesine drone denetimi

Kayseri'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamındaki denetimlerde drone kullanılarak, kurallara uymayanlara ceza yazıldı.

Kayseri'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamındaki denetimlerde drone kullanılarak, kurallara uymayanlara ceza yazıldı.
İlEmniyet MüdürlüğüTrafik Denetleme Şubesi, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kent genelindeki denetimlerini arttırdı.
Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Bürosu ekipleri, kentin farklı noktalarında çok sayıda denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, drone desteğiyle yapılan denetimlerde kırmızı ışık, emniyet kemeri, yaya geçidi ihlali ve diğer trafik kurallarına uymayan sürücülere 130 bin liranın üzerinde ceza uyguladı.
Sürücülerden Nuriye Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet kemerini genelde takmadığını, denetimlerde kendisine kesilen cezanın ardından kemerini çıkartmayacağını söyledi.
Mesafeler kısa olduğu zaman sürücülerin kemer takmadığını dile getiren Türkmen, "Riskin farkındayız ama takmıyoruz. Drone uygulaması çok güzel, yaya geçitlerinde fazla ihlaller oluyor. Yolda yayalara yol verilmediğini görüyoruz. Drone uygulaması sık yapılmalı. Uygulama bizlere de ders oluyor, bundan sonra daha fazla dikkat edeceğiz." dedi. Öncelik yayanın projesine drone denetimi
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü,Kayseri,Güncel

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