Haberler » Güncel » Haber

"Öncelliklerimizi Somali hükümetinin öncelikleriyle paylaşmak istiyoruz"

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Türkiye her zaman Somali'nin yanında olduğunu belirterek, "Öncelliklerimizi Somali hükümetinin öncelikleriyle paylaşmak istiyoruz.

02.10.2019 13:14
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Türkiye her zaman Somali'nin yanında olduğunu belirterek, "Öncelliklerimizi Somali hükümetinin öncelikleriyle paylaşmak istiyoruz." dedi.
Başkent Mogadişu'da düzenlenen "Somali Ortaklık Forumu"na Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Fermacu, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomat katıldı.
Büyükelçi Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Tükiye'nin Somali'ye destek vermeye devam edeceğini dile getirerek, "Öncelliklerimizi Somali hükümetinin öncelikleriyle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.
Forumun Somali hükümeti için önemli bir adım olduğuna işaret eden Yılmaz, bu forumun gelecek yıllarda Somali ile uluslararası ortaklar arasındaki iş birliğini artıracağını kaydetti.

Mehmet Yılmaz, Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:35 Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu
21:33 Erdemli'de sağlık hizmetleri
21:31 Kars merkezli 10 ilde bahis operasyonu
21:28 Irak'ın birçok kentinde internet erişimi kesildi
21:28 Bahreynli iş adamı heyetinden Elazığ'a ziyaret
21:26 Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
21:24 Balıkesir'de 124 düzensiz göçmen yakalandı