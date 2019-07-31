Öncü kardeşler ilk kez birlikte yarışacak

Motosikletin ikizleri Can Öncü ve Deniz Öncü, Çekya'daki Dünya Moto3 Şampiyonası'nda, sezonun 10. ayağında hafta sonu ilk kez birlikte mücadele edecek. Spor Kaynak: AA
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, KTM Ajo Takımı sporcuları Öncü kardeşler, 2-4 Ağustos tarihlerinde, Brno Pisti'nde beraber yarışacak.
Türk sporcular, 5 bin 400 metrelik pistte ilk olarak 2 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak sıralamanın ardından Can ve Deniz, 4 Ağustos Pazar günü TSİ 12.00'de başlayacak 18 turluk mücadele için piste çıkacak.