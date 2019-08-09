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Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bine ulaştı

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler geçiş için verilen iznin son gününde, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

09.08.2019 12:47 Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bine ulaştı
KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler geçiş için verilen iznin son gününde, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Geçişler için izin verilen 19 günde yaklaşık 40 bin kişinin ülkelerine geçtiği öğrenildi.
Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri 22 Temmuz günü başladı. Bu akşam son bulacak olan geçişler için sınır kapısında yoğunluk oluştu. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek sabah saatlerinden itibaren sınır kapısında bekleyenler işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçiyor.
Geçiş için izin verilen 19 günlük sürede şu ana kadar yaklaşık 40 bin Suriyelinin bayram için ülkelerine geçtiği öğrenildi.


Kilis, Güncel

Kaynak: DHA

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