Menü
Haberler ›› Güncel ››Öncüpınar ve Elbeyli sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu - Güncel

Öncüpınar ve Elbeyli sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu

KİLİS'ten Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ticari araçlar dışında tüm sivil giriş- çıkışlara kapatıldı.

18.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:24
Öncüpınar ve Elbeyli sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu

KİLİS'ten Suriye 'ye açılan Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ticari araçlar dışında tüm sivil giriş- çıkışlara kapatıldı.

Ticaret Bakanlığı genelgesi kapsamında, Kilis 'te bulunan ve Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı, TIR geçişleri dışında kalan tüm geçişlere bu sabahtan itibaren kapatıldı. Uygulanmaya başlanan kararla Suriye ile ticaret yapan iş insanları, bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, ticari amaçlı olarak günübirlik giriş- çıkış yapanlar ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine haber amaçlı giriş- çıkış yapan gazetecilerin geçişlerine de izin verilmeyecek.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Elbeyli, Suriye, Kilis, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Güncel
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı