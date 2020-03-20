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Önde gelen 6 merkez bankası ortak swap kanallarını haftalıktan günlüğe çeviriyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Fed'in de aralarında bulunduğu dünyanın önde gelen 6 merkez bankası, ortak swap kanallarını haftalıktan günlüğe çevirme kararı aldı.

20.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:10
Önde gelen 6 merkez bankası ortak swap kanallarını haftalıktan günlüğe çeviriyor
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Fed 'in de aralarında bulunduğu dünyanın önde gelen 6 merkez bankası, ortak swap kanallarını haftalıktan günlüğe çevirme kararı aldı.
ECB'den yapılan açıklamada, ECB ve ABD Merkez Bankası (Fed) ile Kanada (BoC), İngiltere (BoE), Japonya (BoJ) ve İsviçre (SNB) merkez bankalarının küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap kanallarını haftalıktan günlüğe çevirme kararı aldığı belirtildi.
16 Mart'ta, söz konusu bankalar, piyasaların ABD doları cinsinden likidite teminini artırmak için koordineli hareket etme ve swap hatlarını genişletme kararı almıştı.
ECB'nin açıklamasında, günlük swap kanallarının 23 Mart'ta başlayacağı ve en azından Nisan sonuna kadar devam etmesinin planlandığı belirtilirken, bununla birlikte uygulamanın "dolar fon piyasalarının sorunsuz işlemesini desteklemek için uygun olduğu sürece devam edeceği" de vurgulandı.
Ortak plan kapsamında, 6 merkez bankasının, günlük mevcut operasyonlarına ek olarak, gecelik endeks swapları (OIS) üzerinden 84 günlük vadeyle haftalık dolar vermeye devam edeceği de açıklamada yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Fed, Güncel

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