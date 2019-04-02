Önder Başyiğit Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN KARPUZLU belediye başkan adayı olan Önder Başyiğit isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN KARPUZLU ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Önder Başyiğit isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AYDIN KARPUZLU adayı Önder Başyiğit kimdir? BTP AYDIN KARPUZLU adayı Önder Başyiğit yüzde kaç oy aldı?

Önder Başyiğit Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN KARPUZLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Önder Başyiğit KARPUZLU ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. KARPUZLU ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Önder Başyiğit adlı BTP adayı toplamda 13 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN KARPUZLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.