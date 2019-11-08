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Önder, evinin kapısında asılı bulundu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Önder K. (31), evinde kendisini iple giriş kapısına asarak yaşamına son verdi.

08.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:26 Önder, evinin kapısında asılı bulundu

KOCAELİ'nin ilçesinde, Önder K. (31), evinde kendisini iple giriş kapısına asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğlen saatlerinde, Derince Mersincik Mahallesi Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binada oturan Önder K., evin giriş kapısına kendisini iple astı. Önder K.'nin ipe asılı halde görenler polis ve sağlık ekiplerine verdi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Önder K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Önder K.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 



Menderes, Derince, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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