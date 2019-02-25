Önder Özen, Derbi Maç Sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i Eleştirdi

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 55. dakikada Zajc, 62. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali'den geldi.

"FENERBAHÇE MAÇLARINDA ŞAHANE İSTATİSTİĞİ YOK"

Mücadeleyi beIN Sports ekranlarında değerlendiren Önder Özen, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi. Özen, "Şenol hoca hangi takımda olursa olsun, Fenerbahçe maçlarında şahane istatistiği yok, Fenerbahçe maçlarında çok sağlıklı kararlar verdiğini de söyleyemem." dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ TAKIMI İKNA EDEMEDİ DEMEK Kİ"

Özen, " Türkiye'nin Mariano dışında en iyi bekleri Beşiktaş'ta. En temiz golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta. En iyi defansif orta sahalarından Atiba Beşiktaş'ta. Quaresma'lar, Kagawa'lar, neler. Bu kadro 2. yarı oyunu tutamıyorsa, Şenol hocanın takımı ikna edememesindendir." ifadelerini kullandı.