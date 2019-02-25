25 Şubat 2019, 23:58
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Önder Özen, Derbi Maç Sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i Eleştirdi

Beın Sports yorumcusu Önder Özen, derbi maç sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i, "Fenerbahçe maçlarında çok sağlıklı kararlar verdiğini de söyleyemem." diyerek eleştirdi.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 55. dakikada Zajc, 62. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali'den geldi.

"FENERBAHÇE MAÇLARINDA ŞAHANE İSTATİSTİĞİ YOK"

Mücadeleyi beIN Sports ekranlarında değerlendiren Önder Özen, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi. Özen, "Şenol hoca hangi takımda olursa olsun, Fenerbahçe maçlarında şahane istatistiği yok, Fenerbahçe maçlarında çok sağlıklı kararlar verdiğini de söyleyemem." dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ TAKIMI İKNA EDEMEDİ DEMEK Kİ"

Özen, " Türkiye'nin Mariano dışında en iyi bekleri Beşiktaş'ta. En temiz golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta. En iyi defansif orta sahalarından Atiba Beşiktaş'ta. Quaresma'lar, Kagawa'lar, neler. Bu kadro 2. yarı oyunu tutamıyorsa, Şenol hocanın takımı ikna edememesindendir." ifadelerini kullandı.

Spor


YORUMLAR (6)
KENAN: YERE YATSANA ŞENOL BÖYLELERİNİN ADI MİLLİ TAKIM İÇİN GEÇİYOR TİYATROCU
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BJK: Korkak hocayla feneri yenemeyiz
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FLYCASTLE : Takımı ikna demezler ona teknik direktör korkaklığı derler. Şenol çoğu maçlarda korkaktır. Bu bir gerçek.
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COCOCO: Adam haklı beyler top cevirsen maç berabere bitmez yazık ilk ikiye bile bu kadro giremeyecekse
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ASLANTEPELİ: Çok güzel eleştiriler yapıyorsun.Bu kadar bu işi iyi biliyorsan gel sen yap
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