Önder Özkan Mercedes Benz Fashion Week Istanbul'da

Trikoya hayat veren tasarımcı Önder Özkan, 22 Mart Cuma günü gerçekleştireceği defile ile Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunu, kendi tasarladığı triko aksesuarlar ile bütünleştirerek 'Eklektik Oyunlar' ismiyle sunacak. İlhamını Çağdaş Türk Resimlerinden alan etkinliğin tek triko tasarımcısı Özkan, trikoda yaptığı yenilikçi doku oyunlarıyla dikkatleri üzerine çekecek. Defilenin stylingi ise Erkan Altunay imzası taşıyor.

Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarını, hazır giyim markalarını ve ilgililerini bir araya getirerek, modayı tek bir çatı altında toplayan 'Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul' kentte moda rüzgârı estirmeye hazırlanıyor. Miami Uluslararası Moda Haftasında "Yılın Gelecek Vadeden Moda Tasarımcısı" ödülünü alan Önder Özkan da bu önemli organizasyonda yerini alıyor.

Her koleksiyonun bir oyun, bir doğum olduğunu belirten, triko üzerine yaptığı tasarımlar ile adından söz ettiren Özkan "Her koleksiyonda ruhumdaki kadın yeni ve farklı olanı istiyor. Bazen çarpıcı, bazen durağan ama çoğu zaman eklektik ve modernist. Sokak giyimine alternatif triko ile daha modern bir imaj çizmeyi amaçladığım koleksiyonumu izlerken kendinizden izler bulacaksınız" dedi.

Kaynak: Bültenler