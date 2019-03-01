Önder Tanır'a Güçlü Destek

Fabrika ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek projelerini anlatan Tanır'a önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman Ak Parti Kestel İlçe Başkanı Mustafa Bayrak, MHP İlçe Başkanı Tarkan Toraman ve Kestel Belediye Başkanı Yener Acar da eşlik etti.

Seçim kampanyası boyunca gencinden yaşlısına, iş adamından işçisine, toplumun her kesimine temas ederek, 31 Mart seçimleri için destek isteyen Cumhur İttifakı AK Parti Kestel Belediye Başkan Adayı Önder Tanır, Barakfakih Islah Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Arıkanlar Tekstili, Kestel Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği ile Kestel Bayburtlular Derneği'ni ziyaret etti. Vefat eden Muhammed Vural'ın ailesini de ziyaret ederek taziye dileklerini ileten Tanır'ı ziyaretlerinde önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar. AK Parti Kestel İlçe Başkanı Mustafa Bayrak ve MHP İlçe Başkanı Tarkan Toraman da yalnız bırakmadı.

"Sevdamız Kestel'e ve Kestel Halkınadır"

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde işadamları, işçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Tanır, projelerinden bahsederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da işaret ettiği gibi 'Gönül Belediyeciliği' anlayışıyla bu yola çıktık. Sevdamız Kestel'e ve Kestel halkınadır. Bu yolda beraber yürüyerek, Kestel'e en iyi hizmeti getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız" dedi.

Kestel'de 15 yıllık süreçte yaşanan gelişmelere dikkat çeken Tanır, "15 yıl önce AK Parti Belediyeciliğiyle tanışan Kestel'de yaşanan gelişim tüm vatandaşlarımızın malumudur. Bizim de planlarımız, projelerimiz hazır. Kestelimize yapılacak her türlü yatırımda herkesin fikrini alarak gerçekleştireceğimiz projelerle Kestel'i Bursa'nın doğusunun parlayan yıldızı yapacağız. Başarı ancak tüm paydaşları harekete geçirerek yakalanır. Birlikte yönetelim anlayışımız doğrultusunda STK yöneticilerimiz ve hemşehrilerimiz ile gönüllere giden yolda gönüller yapmak için köprüler oluşturacak ve ilçemizi hep birlikte inşaa edeceğiz." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın seçimlerden güçlü çıkması Türkiye'nin faydasınadır"

31 Mart yerel seçimlerinin öneminin altını çizen önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da, "Cumhur İttifakı'nın bu seçimlerden güçlü olarak çıkması ülkemizin faydasına olacaktır. Halkımızın 16 senedir olduğu gibi, yine AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğini göstereceğine inanıyoruz. Bu seçimden güçlü bir şekilde çıkarak, önümüzdeki 4 yılı daha net bir şekilde göreceğiz. Bu da bizlere hayata geçireceğimiz reformlar ve kalıcı çözümler için oldukça önemli bir destek sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Yerli ve milli kadrolarımızla 31 Mart'a hazırız"

Ziyaretlerde konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da, "Cumhur İttifakı yerli ve milli kadrolarıyla 31 Mart yerel seçimlerine tamamen hazır. İnanıyoruz ki Kestel'in, Bursa'nın ve tüm Türkiye'nin desteği Cumhur İttifakı'ndan yana olacaktır" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra da her zaman Önder Tanır'a destek vereceklerini ifade eden Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Mustafa Bayrak ve MHP İlçe Başkanı Tarkan Toraman da,güzel Kestelimize gönülden hizmet için beraberce çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler