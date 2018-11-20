Önder Turacı'dan Flaş Açıklama! Fenerbahçe'den Teklif...

Fenerbahçe kötü başladı. Takımın geneli ve yönetim değişmişti. Bu sebeple istediği gibi başlamadılar. Derbiden sonra Fenerbahçe için çıkış oldu.Benim oynadığım dönemde biz de Trabzonspor maçında galip gelirdik, bu haftada galip geleceklerini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları başarılı. Bu bir takım oyunu ama. Takımın blok halinde olması çok önemli.

"Fenerbahçe çıkış yakaladı"

Fenerbahçe son 2-3 maçta pozitif anlamda ilerlemeye devam ediyor. Cocu 'nun ayrılışının ardından bir çıkış oldu. Skrtel şu anda Fenerbahçe savunmasının lideri durumda. Çok iyi bir kariyeri var. Yaptığı işleri ve oynadığı futbolu beğeniyorum.

Fenerbahçe bu oynadığı futbola devam ederse, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde başarılı olacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe'nin forvete ihtiyacı var mı, bilmiyorum ama bir maçta gol atmak da önemli. Sadece defansa yüklenerek olmaz. Takımın gol yememesi de önemli ama yakaldıkları pozisyonları değerlendirmek de önemli.

Fenerbahçe yönetiminden teklif geldi mi?

Fenerbahçe yönetimi ile şu an için görüşmedim ama böyle bir durum olursa seve seve üzerime düşeni yaparım. Benimle konuşan olmadı şu ana kadar.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularla birlikte çalışması gibi bir durum olursa güzel olur diye düşünüyorum.

"Kalitesini gösterdi"

Şu anda puan farkı çok fazla ama Fenerbahçe seri yakalarsa yukarı tarafa yaklaşır. Valbuena takım için önemli olduğunu kanıtladı. Volkan'ın durumunu net olarak bilmiyorum ama takıma tekrar alınır diye düşünüyorum. Bence bu şans vardır. Ama tam olarak ne yaşandı, neden kadro dışı kaldı bilmiyorum.