Önder Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP EDİRNE LALAPAŞA belediye başkan adayı olan Önder Yılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. EDİRNE LALAPAŞA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Önder Yılmaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP EDİRNE LALAPAŞA adayı Önder Yılmaz kimdir? BTP EDİRNE LALAPAŞA adayı Önder Yılmaz yüzde kaç oy aldı?

Önder Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP EDİRNE LALAPAŞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Önder Yılmaz LALAPAŞA ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. LALAPAŞA ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Önder Yılmaz adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

EDİRNE LALAPAŞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.