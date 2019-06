ÖNEM büyüdü

Kaynak: İHA

Ordu Valiliği himayesinde yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesinin 2. uygulama dönemi yılsonu programı yapıldı.Vali Seddar Yavuz, program öncesi Önem çocukları tarafından hazırlanan "Bak Resmet Yorumla. Hamileriniz Mesleğiniz Olsun" adlı resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.Sergiyle ilgili ÖNEM çocuklarından bilgi alan Vali Yavuz, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesinin 2. uygulama dönemi yılsonu programına geçti."ÖNEM Projesi 2009 Yılında Başladı"Ordu Valiliği himayesinde yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesinin 2. uygulama dönemi yılsonu programında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, 2009 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı iken özellikle metropollerde artan şiddet, madde kullanımı, sevgi ve şefkat yoksunluğundan neşet eden sorunlara nasıl bir çözüm bulunabileceğine dair yoğun bir fikir ve zihin jimnastiği sonucu ÖNEM projesinin ortaya çıktığını söyleyerek, "Çağımızın hastalığı ve toplumu tehdit eden bağımlılık olmak üzere çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, onların yeteneklerini keşfetmek, ihtiyaçları olan alanlara yönlendirmek üzere kurguladığımız, planladığımız projemiz İstanbul'da çok önemli sonuçlar verdi. Birçok çocuğumuzu düşebilecekleri tehditlerden ve tehlikelerden uzak hale getirdik. Uşak Valiliğim sırasında da rehberlik servislerimiz ve rehber öğretmenlerimizle çalışarak 57 bin öğrencimize yaptığımız ankette, 15 bin çocuğumuzun hak ettiği sevgiyi, şefkati göremediğine şahit olduk. Bunun kabul edilebilir, sürdürülebilir bir durum olmadığı, hepimiz tarafından açık ve nettir. Bu projeyi Muş Valiliğim sırasında da devam ettirdik. Ordu Valiliğine atanınca da yine Ordu'nun bir resmini çekmeye, 0rdu da karşılaşılan sorunların ne olduğuna dair bir çalışma yaptıktan sonra da bu projeyi arkadaşlarımızla görüşerek ve ismini değiştirerek yola çıktık. Bu yol elbette zor, meşakkatli, emek ve sabır isteyen bir yoldur. Çıkılan yolda sonuca inanmazsanız, o yol sizi yorar. Kısacası aşk ile yapılmayan her iş zordur, meşakkatlidir, bıktırır. Ama sonuçlarını görüp hedefinize inanırsanız, hiçbir zorluğun aşılamayacağı konusundaki tereddütlerde ortadan kalkmış olur" diye konuştu."28 bin 417 evladımız var"ÖNEM Projesinin bu yıl içerisinde önemli rakamlara ulaştığını ve ÖNEM projesi kapsamındaki öğrenci sayısının 21 bin olduğunu belirten Vali Yavuz, "Diğer çocuklarımızın faaliyetlere dahil edilmesiyle birlikte ÖNEM projesi kapsamında Ordu ilinde ulaşılan, elinden tutulan, yüzüne tebessüm edilen 28 bin 417 evladımız oldu. 15 faaliyet alanını kapsayan bu çalışmaya, aynı zamanda hamilik gibi bir hususu da özellikle ilave ettik. Biz, riskler olmadan önlem almak isteyen bir devlet anlayışını benimsemeliyiz. Yani çocuklarımız eğitim dışına itildikten, ailesiyle bağı koptuktan, şiddete bulaştıktan ve bağımlı olduktan sonra tedbir almanın, bunları rehabilite etmenin ne kadar zor olduğuna hepimiz şahidiz. O yüzden de bu projenin temel hedefi riskleri belirlemek, riskleri önceden ortadan kaldırmaktır" dedi."Çocuklarınızdan sevgiyi, şefkati eksik etmeyin"Konuşmasında ÖNEM Projesi kapsamında hamilik müessesinin önemine vurgu yapan ve anne-babalara seslenen Vali Seddar Yavuz, "Evlenmek kadar boşanmakta doğal olabilir. Eğer anlaşamıyorsanız, hayat çekilmez hale geliyorsa ayrılabilirsiniz. Ama lütfen çocuklarınızdan boşanmayın. Çocuklarınızdan sevgiyi, şefkati eksik etmeyin. Çocuğumuza karşı bizim bir sorumluluğumuz var. Aslında çocuk ihmali önemli bir konudur. Biz istismarı konuşurken ihmali konuşmuyoruz. Çocuğa bir gülümsemeyi çok gören, elinden tutup bir defa gezdirmeyen insan çocuğunu ihmal etmiş olmaz mı? Dolayısıyla bizim yapmamız gereken toplumda, ailesinde, çevresinde yeterli sevgiyi, şefkati görmemiş evlatlarımızın elinden tutmaktır. Proje kapsamında bugün itibariyle 4 bin 240 hamimiz var. Çocuklarımızın ellerinden tutan, yüzlerindeki tebessümün sebebi olan hamilerimiz ile yoğun ders programlarıyla büyük yorgunluk içerisine düşen ama Aziz Türk Milletine ve Türk Devletine gönülden bağlı olan öğretmenlerimiz büyük bir emek vermiştir. Onlara teşekkür ediyorum. Yeni dünya düzeninde riskler her geçen gün artıyor. Çocuklarımızı, geleceğimiz koruyabilmemiz her geçen gün zorlaşıyor. Başta sosyal medya olmak üzere dijital ortam ve sokak bizi çocuklarımızdan uzaklaştırıyor ve yalnızlaştırıyor. Aslında bu çağı iletişim çağı olarak değil, iletişimsizlik çağı olarak tanımlamak daha doğrudur. İnsanların elinde 24 saat dönen bir telefon trafiği var. Kimsenin duymadığı, ama herkesin herkese ulaşabildiği aslında bir çağda yaşıyoruz" şeklinde konuştu.Vali Seddar Yavuz, ÖNEM projesinin memnuniyet düzeyi araştırmasında çıkan sonuçlarla ilgili olarak da şu görüşlere yer verdi:"Proje başlangıcında memnuniyet düzeyi yüzde 32 iken, 2. uygulama dönemi sonunda memnuniyet düzeyi yüzde 84'lere varıyor. Bu projeden faydalanan evlatlarımızın yüzde 85'i projenin faydalı ve etkili olduğuna inanıyor. Öğretmenlerimiz ve diğer paydaşlarımızda yüzde 85 oranında bu projeyi desteklediğini de gösteriyor. Feda edilecek bir tek evladımız bile yoktur. Nutuklar atabilir, güzel sözler söyleyebiliriz. Önemli olan güzel konuşmak değil, güzel bir iş yapmaktır. 30 yıldır bu devlete ömrünü vakfetmiş bir kardeşiniz olarak, sadece güzel işler yapmayı, yapabilmeyi hep arzuladım. Bütün ekibime bu şehirde yaşayan herkese özellikle bu projede görev alan tüm kardeşlerimize minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Fikir bana ait olsa bile bunun alana yansıması, uygulanması, fedakarlıkla çalışılması fevkalade önemlidir. Benim de, eşimin de birer hami olduğumuz çocuklarımız var. Onlarla zaman zaman tüm yoğunluğumuza rağmen bir araya gelmeye çalışıyoruz.""Elinden tutabileceğiniz yıldızı kaydırmayın"Konuşmasının son bölümünde Ordululara ve işadamlarına seslenen Vali Seddar Yavuz, "Elinden tutabileceğimiz bir çocuk, bir yıldız var. Yıldızları kaydırmayın, yıldızlara sahip çıkın. Çünkü, biz 82 milyon vatan evladıyız ve bu milletin her bir çocuğu benim çocuğum kadar kıymetli ve değerlidir. Eğer başkasının çocuğunu dert etmiyorsanız bir sorun var demektir. Aile fertlerimizin her birinin elinden tutacak, onları yarınlara hazırlayacak, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bizim işimiz önce bunların ortaya çıkmasını engellemektir. Sevgili çocuklarımızın bahtları, yolları açık, mutlulukları daim olsun onların yüzlerindeki tebessümün küçücük bir sebep olmuşsak kendimizi bahtiyar ederiz" diyerek, konuşmasını tamamladı.Program, proje kapsamında uygulama dönemi boyunca yapılan faaliyetlerden oluşan görüntülerin derlendiği sinevizyon gösterimi ve Penbe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı orotoryo gösterisi ile devam etti.Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesinin 2. uygulama dönemi yılsonu programında ayrıca, Yunus Emre şiirlerinden oluşan dinleti, işaret dili korosu, ÖNEM Konulu pandomim gösterisi de yer aldı.Vali Seddar Yavuz'un himayesinde yürütülen 2. uygulama dönemi sona ermiş olan Ordu ÖNEM projesi faaliyetlerinde 21 bin ÖNEM çocuğu olmak üzere 28 bin 417 öğrenci ve 4 bin 240 öğrenci hamisi yer aldı. - ORDU