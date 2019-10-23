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Bakanlık harekete geçti! Öğrenci karneleri değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karnelerinin değişmesi için harekete geçti. Yeni karnelerde öğrencilerin 1 yıllık gelişim süreçleri yer alacak

23.10.2019 10:34

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karnelerin değişmesi için çalışma başlattı.

1 YILLIK GELİŞİM SÜREÇLERİ YER ALACAK

CNN Türk'ten Duygu Bayram Ayaz'ın özel haberine göre yapılacak değişiklikle artık karnelerde sadece not değerlendirmesi yer almayacak. Yeni karnelerde öğrencilerin 1 yıllık gelişim süreçleri de yer alacak. Veliler öğrenci karnelerine baktığında çocuklarının yıl için neyi yapıp neyi yapamadıklarını da görecek.

DERSTE SÖZ HAKKI İSTİYOR MU?

Karneler tek sayfa olmayacak. 'Örneğin öğrenci ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?', 'Yazdığını ne kadar hızlı yazabiliyor mu?' gibi değerlendirmeler karnelerde yer alacak.

Bakanlık harekete geçti! Öğrenci karneleri değişiyor

Bayram Ayaz, Güncel

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