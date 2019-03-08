TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Lütfi Elvan
, "Yatırımları, yapılması gereken hizmetleri, bunların hepsini yaparız. Önemli olan bu milletin birliği ve beraberliğidir." dedi.
Elvan, Silifke
ilçesindeki AK Parti
belediye başkan adaylarının tanıtıldığı açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, 2013 yılından beri Türkiye
üzerinde oyun oynamaya çalışanlar olduğunu söyledi.
Milletin, ülkeye dışarıdan müdahale etmek isteyenlere karşı her türlü cevabı verdiğini belirten Elvan, Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde ilk kez darbe yapanlara karşı vatandaşların, "çıplak elleriyle" dimdik durduğunu vurguladı.
Elvan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından milletin Cumhur İttifakı'nı oluşturduğunu ifade ederek, "Bu süreç son derece önemli. Yatırımları, yapılması gereken hizmetleri, bunların hepsini Allah'ın izniyle yaparız. Önemli olan bu milletin birliği ve beraberliğidir." diye konuştu.
İlçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki uyumun önemini vurgulayan Elvan, belediye başkanlarının arasındaki iş birliğiyle yatırımların hızlanacağını söyledi.
Cumhur İttifakı adaylarına destek isteyen Elvan, kente ve ilçeye yapılan yatırımları anlattı.
Programa Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna
ile MHP'nin Silifke Belediye Başkan adayı Mücahit Aktan
da katıldı.
Elvan, Silifke ilçesindeki programı kapsamında esnafı da ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.
Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Silifke, Politika
Kaynak: AA