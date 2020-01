Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, "Önemli olan Fenerbahçe de oynamak. Her kim olursa olsun önemli olan oynamak. Ben kadro dışı kaldım ve o dönemlerde çok düşündüm yaşadığım sorunlardan dolayı. Beni orada oynatmıyor burada oynatmıyor diye. Oynamayı özlüyorsun kadro dışı kaldıktan sonra" dedi.Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de futbolcu Ozan Tufan, bir basın toplantısı düzenledi. 2 gündür kamp yaptıklarını belirten Tufan, "Yoğun çalışmalarımız sürüyor. 29. şampiyonluk için büyük bir mücadele veriyoruz. İyi bir ortam var. Genç arkadaşlarımız geldi onlar da bizimle çalışıyor. Yurtdışında olan arkadaşlarımız vardı onlar yeni geldi akşam bizlere katılacak. Onlarla birlikte takımımız tam oluyor. Daha iyi konsantre şekilde antrenmanlara devam edeceğiz. İlk yarıyı son 2 galibiyetle kapadık. Güzel bir final oldu bizim için. İkinci yarı iyi bir şekilde başlayıp en iyi şekilde götürüp lider olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu."EN İYİ ŞEKİLDE FENERBAHÇE'YE KATKIDA BULUNACAĞIM"Performansı hakkında konuşan Tufan, "İnananlar vardı inanamayanlar vardı bana ve önemli olan kendime inancımdı. Bana inananları mahcup etmedim. Daha iyi oynayacağımın garantisini veriyorum sakatlık olmazsa. En iyi şekilde performansımı yükselterek Fenerbahçe'ye katkıda bulunacağım" ifadelerini kullandı."SERGEN HOCAYA TEŞEKKÜR EDİYORUM"Sergen Yalçın'ın kendisine yaptığı katkılar hakkında görüşlerini belirten Tufan, "Sergen hocanın yaptığı yanlış doğrular ona ait bir şey. Onun düştüğü durumlar benim düşmemi istemedi. Beni transfer ederek büyük bir sorumluluk aldı ona teşekkür ederim. Benim sorumluluğumu alınca en iyi yerlere getirmek için hem sözlü, hem saha içindeki futbolumda herkesin memnun kalacağı şekilde gayret gösterdi. Ben ona teşekkür ediyorum. Tabi doğrular ve benim yanlışlarım vardı. Önemli olan benim Fener'e tekrar kazandırılmamdı. Bununla yetinmeyeceğim. Sergen hocayla telefonda konuşuyorum bana uyarıları oluyor bende onları dikkate alıyorum" açıklamasını yaptı."ÖNCELİK FENERBAHÇE"Sözleşme yenilemesi durumu ile ilgili sorulan soruya cevap veren genç futbolcu, "Gerçekçi olmak gerekirse benim devre arasında sözleşmem bitmiyordu ama istediğim kulüple anlaşabilirdim. Benim aklımda böyle bir şey olmadı. Olsaydı sözleşme imzalamazdım. Benim aklımda içimden gelen, ailemle konuştuğum benim öncelikle Fenerbahçe'ye borçlu olmamdır. Benim Fenerbahçe'yi 29. şampiyonluğuna kavuşturmaktı. Ben burada hocaya da söz vermiştim, başkana da. Benim asıl görevim bunları yerine getirmem. İlerleyen zamanlarda ne getirir ne götürür bilemeyiz. Öncelik Fenerbahçe" şeklinde konuştu."GENÇ OYUNCULAR İÇİN DAHA KONTROLLÜ ÇALIŞILMALI"Altyapı futbolcuları ile ilgili görüşlerini dile getiren Tufan, "Bizim yıllardır altyapıdan oyuncu çıkmıyor. Diğer kulüplerde de aynı şekilde. Burada Emre abinin, Ersun hocanın da olsun isteği bu doğrultuda, oyuncu çıkması için. Bunlar için çaba sarf ediyorlar ama birden genç oyunculara yüklendiğiniz zaman ilerleyen zamanlarda oraları görmediği için değişkenlik oluyor ve atlatması çok zor oluyor. O yüzden daha kontrollü gidiyorlar. Genç arkadaşlarımız iyi çalışıyor. En iyi şekilde onlarda mücadelesini gösterdikten sonra hak ettikleri yerde olacaklar" değerlendirmesini yaptı."EMRE ABİ BİZE ÇOK ŞEY KATACAK"Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Ozan, "Emre abi benim 5 yıldır tanıdığım bir abim. Karakteri ve kendisini söylememe gerek yok mükemmel insan. Herkese yardımcı olan bir kişi. Benim ondan öğreneceğim çok şey var onun da takıma katacağı çok şey var. Aynı şekilde bizim ilerde Avrupa şampiyonamız var orada da çok şey katacaktır. O da 2 gün sonra kampa katılacak bizimle beraber olacak. O bizde olduğu sürece biz mutluyuz. Emre abiyi seviyoruz. Hep beraber yolun sonunda umarım onunda elinde kupa olur" şeklinde konuştu."AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ŞANSIMIZ YÜKSEK"Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı'nın mücadele edeceği Euro 2020 ile ilgili de konuşarak, "Şenol hoca kolay bir grup olmadığını söyledi. Ama bizim genç bir ekibimiz var. Bu ekip bir şeyler yapabileceğini kanıtladı elemelerde. Dünya şampiyonunu içerde yenip dışarda berabere kalarak kanıtladı. Arkadaşlığın çok iyi olduğu, yeteneklerimizin kalitesinin üst seviyedeyiz. Bence şansımızın eskiye göre daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabi bunu maç oynayarak görüyor yaşıyoruz. Saha içinde ne olur bilemeyiz. Bence şansımız yüksek. Üzerimizde baskı yok bizler profesyoneliz. Bu maçlara çıkmaya alıştık. Tabi ki heyecanlanıyoruz kolay olmuyor ama dediğim gibi biz bunları aştık" ifadelerini kullandı."ÖNEMLİ OLAN OYNAMAK"Oynadığı mevkilerin öneminin olmadığını belirten Tufan, "Ben bir çok mevkide oynadım. Orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum. Fenerbahçe'nin o an eksik olduğu mevkide oyuncu yoksa ben seve seve oynarım. Bunu Ersun hocaya da söyledim. O da severek isteyerek oynatıyor. Ben de gönülden oynuyorum. Bunu bir tek ben yapmıyorum, herkes yapıyor. Bizim mevkisel olarak değil takımsal olarak bakıyorum. Takım olarak biz önemli maçlarımızı yendiğimiz zaman bizim için sorun yok, bunun için en iyi şekilde performansımı takım olarak göstermemiz gerekiyor. Kim nerde oynarsa en iyisini göstermek zorunda. Ben daha önce Bursa'da sağ bek oynadım. Benim için problem yok. Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak. Her kim olursa olsun önemli olan oynamak. Ben kadro dışı kaldım ve o dönemlerde çok düşündüm yaşadığım sorunlardan dolayı. Beni orada oynatmıyor burada oynatmıyor diye. Oynamayı özlüyorsun kadro dışı kaldıktan sonra. Mevkiye çok takılı kalmamak lazım herkesin mevkisi planlaması var" diye konuştu."EMRE ABİ VE GUSTAVO İLE OYNARKEN KEYİF ALIYORUM"Emre Belözoğlu ile mi yoksa Gustavo ile oynadığında mı daha iyi olduğu sorusuna cevap veren Ozan Tufan, "Emre abide, Gustavo da ikisi de birbirinden farklı özellikleri olan tecrübeli isimler. Ben ikisiyle de oynarken keyif alarak oynuyorum. Onlar da ikisiyle oynadığı zaman keyifli oynuyor. Burada tercih oyuncudan yana. Bu hocanın kararı. Biz sahaya çıktığımız zaman kim oynarsa oynasın yüzde yüz oynamak zorunda. Sahada yüzde yüzünü vermeyen bir oyuncu olursa kimseden verim alamayız. O yüzden benim attığım golde de tekrar tekrar biz izledik baskı yapıyoruz pres yapıyoruz ve gol öyle geliyor. Yüksek tempoda oynuyoruz. Benim yapamadığım mücadeleyi emre abi yapıyor kaç yaş büyük insan. Önemli olan herkesin orada hazır olması" açıklamasını yaptı."ÖZ ELEŞTİRİYİ KENDİ ARAMIZDA YAPTIK"Ligin ikinci yarısı ile ilgili konuşan genç futbolcu, "Ligin ikinci yarısı için biz kenetlenmiş durumdayız. 29. Şampiyonluğa inanıyoruz. Tabi ki ilk yarıda kolay verdiğimiz maçlar oldu. Öz eleştiriyi kendi aramızda yaptık. Biz bunları atlattık ikinci yarı daha konsantre bir şekilde başlayıp taraftarımız arkamızda olacağı sürece bizde bu yolun sonunda şampiyonluğu göreceğiz diye inanıyorum" şeklinde konuştu.(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın - Bozhan Memiş/İHA)