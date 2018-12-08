OnePlus 5G Telefonu 1000 Doların Altında Sunmak İstiyor
OnePlus CEO
'su 5G akıllı telefonunu 1000 $ altında tutmak için çalıştıklarını söyledi.
Şirket bir anlamda köklerine sadık kalarak düşük bütçeli Premium telefonlar üretmeye devam etmek istiyor.
OnePlus bugüne kadar ucuz amiral gemisi telefon üreterek bir akıllı telefonu imparatorluğu inşa etti. Görünüşe göre 5G telefonların yılı olması beklenen 2019 içinde bu senaryo devam edecek. Şirketin CEO'su Engadget'a verdiği röportajda, şirketin 5G telefonu 1000 doların altında bir fiyatta tutmak için çalıştıklarını ve müşterileri için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Bu doğruysa, bu OnePlus'ın bir standart olan 2018 amiral gemisi akıllı telefonun fiyatından daha düşük bir fiyata; ultra hızlı veri hızlarına erişebileceği anlamına gelir.
Şirket henüz kesin bir fiyat açıklamış değil ancak 750 dolar ile 850 dolar arasında bir yerde fiyatlandırılması olası. Elbette bu fiyat bir OnePlus için oldukça pahalı ancak söz konusu 5G telefon olunca, yeni amiral gemisi telefonlar için hala rekabetçi bir fiyat gibi görünüyor.
2019 5G Telefonların Yılı Olacak!
Lau'nun da yorumlarından önümüzdeki sene Qualcomm
'un Snapdragon 855 5G yongasına sahip bir çok akıllı telefon göreceğimizi şimdiden söylemek yanlış olmaz.
Telefonları 5G uyumlu hale getirmek için gerekli bileşenler henüz sektör için oldukça pahalı. Verizon ve AT & T için köşeden çentikli ilk 5G akıllı telefon prototipini gösteren Samsung
, henüz fiyattan bahsetmedi bile.
OnePlus bu güne kadar anlaşılabilir bir formüle büyük ölçüde bağlı kalarak, orta seviye bir fiyatla yüksek kaliteli bileşenler sattı ve başarılı oldu. 2019'da da bu geçerli olacak.
CEO
08 Aralık 2018 Cumartesi 03:18