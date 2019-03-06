Oneplus 7 Görüntülerinde Pop-Up Selfi Kamerası

OnePlus 7 Pop- Up
Selfi Kamerası ve Arkada 3'lü kamera seti ile geliyor
OnePlus'ın çerçeveleri yok etme arayışı mantıklı sonuçlar veriyor ve OnePlus 7 neredeyse çerçevesiz bir ekran ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. OnePlus 7 Görüntülerinde Pop-Up Selfi ve üçlü kamera seti dikkat çekiyor.
Ortaya çıkan yeni görüntülerde "Onleaks", OnePlus 7'nin 6.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı, 3lü kamera seti, pop-up selfi kamerası resmedilmiş. Söz
konusu görüntüler bir render çalışması. Beklendiği gibi OnePlus, Oppo'nun Find X te kullandığı mekanizmayı kullanacak.
OnePlus 6T'de gördüğümüz göz yaşı çentik OnePlus 7'de olmayacak!
OnePlus 7 Görüntülerinde Pop-Up Selfi
Eski kulaklık girişinin canlandırılmasını umut edenler hayal kırıklığına uğrayacak olsa da; görüntüler özellikle arka tarafta 3'lü bir kamera setini işaret ediyor. Kablosuz şarj olmayacak. Ancak işlemci tarafında son dönem amiral gemilerinde görmeye alıştığımız Qualcomm
'un Snapdragon 855 mobil işlemcisi olacak. 5G alternatifi olabilir mi? onu göreceğiz. Zira bu yıl 5G akıllı telefon modellerinin sıkça duyurulacağı bir yıl olacak.
OnePlus muhtemelen Mayıs veya Haziran aylarında bu yeni modelini sunacak. Hatırlatmakta fayda var. OnePlus akıllı telefon fiyatları son dönemde kademeli olarak yükselişe geçti. Bu nedenle nasıl bir fiyatlandırma olacak ben merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz.
9to5Google, OnLeaks (Twitter
)
Up, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com