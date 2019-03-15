Oneplus 7'nin Pazarlama Videosu Sızdırıldı

OnePlus, bu sene bir strateji değişikliğine gidiyor. Çinli akıllı telefon üreticisi bu sene sadece OnePlus 7 değil ayrıca 5G ekipmanı destekli başka bir akıllı telefon daha çıkaracaklarını söyledi. Sadece bunlar da değil, şirket ayrıca OnePlus 7'nin tasarımında da değişikliklere gidiyor. Çıkan sızıntı haberlerine göre, telefonda kızaklı ön kamera bulunurken, telefonun ekranı çerçevesiz ve çentikli olacak. Videonun, telefonun pazarlaması için kullanılacağı iddia ediliyor.
OnePlus 7'nin pop-up kamerası tıpkı Vivo Nex gibi. Ayrıca uçtan uca ekranı bulunan telefonda herhangi bir çerçeve de bulunmuyor. Telefonun arka tarafında ise üç adet kamera ve LED flaş bulunuyor.
OnePlus 7'nin ne tür özelliklere sahip olacağı ise şu an gizemini koruyor. Ancak Qualcomm
'un 7 nm Snapdragon 855 yonga setinin bulunacağına kesin gözüyle bakılıyor. 5G telefonunda da aynı yonga setinin bulunması bekleniyor ancak ek olarak 5G desteği için X50 modem kullanılacağı tahmin ediliyor. Tasarımının ise standart OnePlus modellerinden farklı olması bekleniyor.
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Kaynak: WebTekno