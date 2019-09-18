OnePlus 7T Pro ilk olarak 10 Ekim'de ortaya çıkabilir

OnePlus 7T Pro 10 Ekim'de Duyurulup 15 Ekim'de Satışa Sunulabilir



OnePlus 7T Pro Özellikleri, Satış Tarihi? OnePlus'ın yeni amiral gemisinde tasarım veya özellik olarak ciddi bir atılım beklemek yanlış olabilir.



OnePlus 7T için bir kaç hafta daha beklemek zorunda kalabiliriz. Tarihsel olarak bir çok öngörüsü doğru çıkan Onleaks ve Compareraja duyurusuna göre OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro 10 Ekim'de duyurulup 15 Ekim'de satışa sunulacak.



Görünürde her iki modelde üst düzey özellikler içeriyor ancak bunların bir önceki modellere göre daha ince geliştirmelerden ibaret olduğu belli oluyor. Bir OnePlus sahibinin özellikle bu modele cihazlarını yükseltmek için daha fazla motivasyona ihtiyacı olacak.



OnePlus daha uygun bütçeli amiral gemisi özellikleri, daha uygun fiyata sunması ile nam saldı. Bu yüzden OnePlus 7T Pro modelininde bir önceki modellerinden daha hızlı özelliklere sahip olacağından kuşkumuz yok. Snapdragon 855 Plus işlemci, 16 Megapiksel ultra-geniş açılı kamerası ve yeni "Makro Modu" ile özellikle akıllı telefon fotoğrafçıları için uygun fiyatlı bir alternatif olabilir.



Ortaya çıkan haberlere göre bunun ötesinde ciddi radikal tasarım değişiklikleri ise yok gibi. 90Hz'lik AMOLED ekranı bir anlamda üst düzey özellikleri olacağının bir kanıtı. Elbette fiyat fayda endeksini ve alıcısını cezbeden diğer özelliklerini görmek için fazla beklememize gerek yok.

Kaynak: Teknotalk.com