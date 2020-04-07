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OnePlus 8 Aksesuarları Sızdırıldı

OnePlus 8 serisinden OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, 14 Nisan'da online düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. OnePlus 8 tanıtımına az zaman kala aksesuarları sızdırıldı.

07.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:51
OnePlus 8 Aksesuarları Sızdırıldı
OnePlus 8 serisinden OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, 14 Nisan'da online düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. OnePlus 8 tanıtımına az zaman kala aksesuarları sızdırıldı.

OnePlus, 2020 amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Nisan ayı başında OnePlus 8'in bazı özellikleri şirket tarafından açıklanmış, ardından OnePlus 8 Pro renklerini görmüştük. Haftaya online olarak gerçekleşecek lansman öncesinde OnePlus 8 aksesuarları internete sızdırıldı. Güvenilir leakster Evan Blass, telefonun ekran koruyucusunu, şeffaf kılıfını ve kablosuz şarj pedini paylaştı.

Three new posts up at Patreon:

OnePlus 8 series wireless charging dock [https://t.co/0L8eqM78h9]
OnePlus 8 series screen protector [https://t.co/zZ2ManHB9K]
OnePlus 8 series transparent bumper case [https://t.co/RL0jisRAHa] pic.twitter.com/28kFGQg5uQ
— Evan Blass (@evleaks) April 7, 2020

Yeşil ve gradyan renkleriyle karşımıza çıkan OnePlus 8'i kablosuz şarj edecek pedin OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger adını taşıyacağı söyleniyor. Kablosuz şarj dock'u ön tarafında LED şarj göstergesine ve sıcaklığı kontrol altında tutmak için bir fana sahip olacak. Böylece OnePlus telefon daha yüksek hızlarda kablosuz şarj olabilecek. Önceki sızıntılara göre, OnePlus 8 ve 8 Pro 30W'a kadar şarjı destekleyecek ancak kablosuz şarj özelliği Pro sürüme özel olacak.




OnePlus 8
OnePlus 8 Pro


Ekran

6.55" OLED FHD+ (2400x1080p) 90Hz Fluid Display

6.78" Kavisli OLED QHD+ (3120x1440p) 120Hz Fluid Display


Boyutlar
160.2 x 72.9 x 8.1 mm
165.3 x 74.4 x 8.8 mm


Suya Dayanıklılık
IP53
IP68


İşlemci
Snapdragon 865 + X55 5G modem
Snapdragon 865 + X55 5G modem


Hafıza ve Bellek

8GB + 128GB

8GB + 256GB


8GB + 128GB

8GB + 256GB

12GB + 256GB



Kamera

48MP ana, 1/1.6 diyafram

16MP ultra geniş, f/2.2

2MP makro sensör

16MP selfie kamera


48MP ana, 1/1.7 diyafram

48MP ultra geniş, f/2.2

8MP telefoto f/2.4 (3x optik ve 5x'e kadar kayıpsız hibrit zoom)

5MP renk filtresi sensörü (arkada)

32MP selfie kamera + ToF sensörü (önde)



Batarya
4300 mAh, 60 dakikada 30W şarj
4510 mAh, 35 dakikada 50W şarj, 30W kablosuz şarj

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››OnePlus 8 Aksesuarları Sızdırıldı - Haberler

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