OnePlus 8 Aksesuarları Sızdırıldı
OnePlus 8 serisinden OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, 14 Nisan'da online düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. OnePlus 8 tanıtımına az zaman kala aksesuarları sızdırıldı.
07.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:51
OnePlus, 2020 amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Nisan ayı başında OnePlus 8'in bazı özellikleri şirket tarafından açıklanmış, ardından OnePlus 8 Pro renklerini görmüştük. Haftaya online olarak gerçekleşecek lansman öncesinde OnePlus 8 aksesuarları internete sızdırıldı. Güvenilir leakster Evan Blass, telefonun ekran koruyucusunu, şeffaf kılıfını ve kablosuz şarj pedini paylaştı.
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OnePlus 8 series wireless charging dock [https://t.co/0L8eqM78h9]OnePlus 8 series screen protector [https://t.co/zZ2ManHB9K]OnePlus 8 series transparent bumper case [https://t.co/RL0jisRAHa] pic.twitter.com/28kFGQg5uQ— Evan Blass (@evleaks) April 7, 2020
Yeşil ve gradyan renkleriyle karşımıza çıkan OnePlus 8'i kablosuz şarj edecek pedin OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger adını taşıyacağı söyleniyor. Kablosuz şarj dock'u ön tarafında LED şarj göstergesine ve sıcaklığı kontrol altında tutmak için bir fana sahip olacak. Böylece OnePlus telefon daha yüksek hızlarda kablosuz şarj olabilecek. Önceki sızıntılara göre, OnePlus 8 ve 8 Pro 30W'a kadar şarjı destekleyecek ancak kablosuz şarj özelliği Pro sürüme özel olacak.
OnePlus 8OnePlus 8 ProEkran6.55" OLED FHD+ (2400x1080p) 90Hz Fluid Display6.78" Kavisli OLED QHD+ (3120x1440p) 120Hz Fluid DisplayBoyutlar160.2 x 72.9 x 8.1 mm165.3 x 74.4 x 8.8 mmSuya DayanıklılıkIP53IP68İşlemciSnapdragon 865 + X55 5G modemSnapdragon 865 + X55 5G modemHafıza ve Bellek8GB + 128GB
8GB + 256GB8GB + 128GB
8GB + 256GB
12GB + 256GBKamera48MP ana, 1/1.6 diyafram
16MP ultra geniş, f/2.2
2MP makro sensör
16MP selfie kamera48MP ana, 1/1.7 diyafram
48MP ultra geniş, f/2.2
8MP telefoto f/2.4 (3x optik ve 5x'e kadar kayıpsız hibrit zoom)
5MP renk filtresi sensörü (arkada)
32MP selfie kamera + ToF sensörü (önde)Batarya4300 mAh, 60 dakikada 30W şarj4510 mAh, 35 dakikada 50W şarj, 30W kablosuz şarj
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Teknoloji