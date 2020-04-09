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OnePlus 8 Pro ile Çekilen Gece Fotoğrafları Yayınlandı

OnePlus CEO'su Pete Lau, Twitter hesabı üzerinden OnePlus 8 Pro ile gece çekilen fotoğrafları paylaştı.

OnePlus 8 Pro Kamerası Nasıl Olacak?

OnePlus 8 Pro'nun ana arka kamerasının 48 MP olacağı gelen söylentiler arasında yer almakta.

09.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:51
OnePlus 8 Pro ile Çekilen Gece Fotoğrafları Yayınlandı
OnePlus CEO'su Pete Lau, Twitter hesabı üzerinden OnePlus 8 Pro ile gece çekilen fotoğrafları paylaştı.

OnePlus 8 Pro Kamerası Nasıl Olacak?

OnePlus 8 Pro'nun ana arka kamerasının 48 MP olacağı gelen söylentiler arasında yer almakta. Bu kamera sensörüne 48MP IMX586 ultra geniş ve 3x hibrit zoom yapabilen telefoto kamera ile renk filtresi sensörü eşlik edecek.

Hemen aşağıdan OnePlus CEO'su Pete Lau'nun paylaştığı OnePlus 8 Pro ile çekilen gece fotoğraflarına göz atabilirsiniz.

Ultra wide that can get ultra close.

One side here was taken with a OnePlus 8 Pro, the other with another flagship phone (I think you can probably tell which is which). pic.twitter.com/qOR1OiNod0
— Pete Lau (@PeteLau) April 8, 2020

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun tüm teknik özelliklerine burada yer alan bağlantıyı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. OnePlus 8 ailesi 14 Nisan'da resmi olarak tanıtılacak. Cihazların tanıtımı sonrasında tüm resmi teknik özellikler sitemiz üzerinde yer alacak. Bizleri takipte kalın!

OnePlus 8 Pro ile gece çekilen fotoğraflar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Twitter, CEO, Teknoloji
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