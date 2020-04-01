Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

OnePlus 8 Pro Renkleri Belli Oldu

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, 14 Nisan'da resmi olarak tanıtılacak. OnePlus 8 serisinin özelliklerinden sonra tasarımını açıkça gösteren ve renk seçeneklerini ortaya koyan net görseller paylaşıldı.

01.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:49
OnePlus 8 Pro Renkleri Belli Oldu
OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, 14 Nisan'da resmi olarak tanıtılacak. OnePlus 8 serisinin özelliklerinden sonra tasarımını açıkça gösteren ve renk seçeneklerini ortaya koyan net görseller paylaşıldı. OnePlus 8 Pro modeline özel olacak deniz mavisi renk etkileyici görünüyor.

OnePlus 8 serisinin tanıtımına sayılı günler kaldı; birkaç hafta içerisinde OnePlus'ın 2020 amiral gemisi telefonlarını göreceğiz. Diğer şirketler gibi OnePlus da online düzenlenecek etkinlikte yeni telefonlarını tanıtacak. 14 Nisan'da OnePlus 8 ve 8 Pro modellerini, sonrasında OnePlus 8 Lite (OnePlus Z) modelini göreceğiz. Tanıtıma az bir zaman kala OnePlus 8'in tasarımını ve renklerini açıkça gösteren görüntüler sızdırıldı. Son derece çekici duran Ultramarine Blue (Deniz Mavisi) renk, sadece Pro modelde olacak. Glacial Green (Buzul Yeşili) ve Onyx Black (Akik Siyah) renkler hem Pro hem de düz modelde olacak.

Görselleri paylaşan isim, OnePlus 8 serisinin teknik detayları hakkında da bilgi verdi. Pro modelin ekranının standart modele göre daha kıvrımlı olduğu açıkça görülüyor. Pro, 120Hz yenileme hızına sahip, maksimum 1300 nit parlaklığa ulaşan, 6.78 inç AMOLED panele sahip olacak. Arkada çift 48 megapiksel kurulum (ana kamera Sony IMX689 sensörü, ultra geniş kamera IMX586 sensörü), ayrıca 3x optik zoom yapabilen 8 megapiksel telefoto kamera ve ek renk verileri çeken 5 megapiksel sensör olacak.

120Hz ekran, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama ve tabii ki 5G modem, CEO Pete Lau tarafından onaylanan OnePlus 8 özellikleri.

The #OnePlus8Series is coming. April 14.
— OnePlus (@oneplus) March 30, 2020

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››OnePlus 8 Pro Renkleri Belli Oldu - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı
Netflix’ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım Haberler
Netflix'ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım
Koronavirüs için harekete geçen WhatsApp’tan iki yeni hamle geldi Haberler
Koronavirüs için harekete geçen WhatsApp'tan iki yeni hamle geldi

Son Dakika Teknoloji Haberleri

19:01: Bodrum'un boş sahiller, sokaklar havadan görüntülendi - Haberler 18:57: Erdoğan'dan yardım kampanyası başlatan illere: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur - Haberler 18:56: Sanatçı, tarihçi ve oyunculardan "Kitapla kal" kampanyasına büyük destek - Haberler 18:53: İstanbul'un giriş çıkışlarında korona virüs denetimi: 177 bin 475 kişi kontrol edildi - Haberler 18:50: Lamborghini, Coronavirüs ile Mücadele İçin Yüz Maskeleri Üretiyor - Haberler 18:38: ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor - Haberler 17:43: Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi - Haberler 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:19: ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir - Haberler 17:00: Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin - Haberler 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz