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OnePlus 8 Serisi Tanıtım Tarihi Belli Oldu

OnePlus 8 serisi tanıtım tarihi kesinleşti! OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro lansman tarihi şirket tarafından açıklandı.

OnePlus, 2020 amiral gemisi telefonlarını tanıtacağı tarihi resmi olarak duyurdu.

31.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:49
OnePlus 8 Serisi Tanıtım Tarihi Belli Oldu
OnePlus 8 serisi tanıtım tarihi kesinleşti! OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro lansman tarihi şirket tarafından açıklandı.

OnePlus, 2020 amiral gemisi telefonlarını tanıtacağı tarihi resmi olarak duyurdu. Çinli üretici OnePlus 8 serisini (muhtemelen düz OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modeli tanıtılacak, OnePlus 8 Lite modeli sonra tanıtılacak) 14 Nisan'da online düzenlenecek etkinlikte tanıtacağını duyurdu.

The #OnePlus8Series is coming. April 14.
— OnePlus (@oneplus) March 30, 2020

OnePlus 8 serisi Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek. Düz OnePlus 8 modeli, 1080p çözünürlükte ve delik çentikli 90Hz akıcı AMOLED ekrana sahip olacak. Pro modeli, QHD+ çözünürlükte ve delik çentikli 120Hz AMOLED panele sahip olacak. OnePlus 8'de üçlü kamera, OnePlus 8 Pro dörtlü kamera kurulumu ile gelecek. Pro, daha büyük batarya kapasitesine sahip olacak, hızlı şarj ve ters kablosuz şarj desteği sunacak ve ayrıca kamerası 30x'e kadar dijital zoom yapacak.

OnePlus 8 serisi kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak. OxygenOS'in yeni sürümü ile gelmeleri bekleniyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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