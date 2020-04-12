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OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile İlgili Söylentiler Devam Ediyor

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile ilgili bu sefer çıkan söylentiler detaylı bir tabloya sahip. Telefonların pek çok renk seçeneğine sahip olacağı söyleniyor.

12.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:53
OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile İlgili Söylentiler Devam Ediyor
OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile ilgili bu sefer çıkan söylentiler detaylı bir tabloya sahip. Telefonların pek çok renk seçeneğine sahip olacağı söyleniyor. Renk seçenekleri arasında siyah, dumanlı bir mor, cam göbeği gibi seçeneklerin olduğu, naylon, karbon ve şeffaf kılıf seçeneklerinin bulunduğu belirtiliyor. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile ilgili neredeyse bütün özelliklerinin yer aldığı bir tablo da söylentiler arasında yer alıyor. Tabloya göre, OnePlus 8 Snapdragon 865 SoC CPU'ya sahip. Ancak tabloda OnePlus 8 Pro ile ilgili bir CPU bilgisi yer almıyor. OnePlus 8 8/12GB LPDDR4X RAM'e sahip, OnePlus 8 Pro'da ise 8/12GB LPDDR5 RAM bulunuyor. OnePlus 8'in OxygenOS based on Android 10 sahip olduğu belirtilirken OnePlus 8 Pro için hangi işletim sistemine sahip olacağı henüz belirtilmiyor.

Satış Fiyatları Belli Oluyor

OnePlus 8, 6.55 inç, 2400x1080 piksel çözünürlüğe sahip, 90Hz AMOLED 20: 9 ekrana sahip. OnePlus 8 Pro'da ise 6.78 inç, 3168x1440 piksel çözünürlükte, 120Hz AMOLED 19.9: 8 ekran bulunuyor. Her iki model için de HDR10+ olduğu belirtiliyor. Her iki modelde de 16MP Sony IMX471 ön kamera kullanılmış. Arka kameralarda birbirinin aynısı gibi görünsede çok ufak farklılıklara sahip.

19 gr daha hafif olan One Plus 8 modeli için çift NANO sim belirtilirken, OnePlus 8 Pro için herhangi bir özellik belirtilmemiş. Modellerin bataryaları için ise OnePlus 8'in 4.300 mAh gücüne, OnePlus 8 Pro için ise 4.510 mAh gücüne sahip olduğu belirtiliyor. Vanilya OnePlus 8, 8/128 GB seçeneği için satış fiyatının 729 Euro olması, 12/256 GB seçeneği için ise 835 Euro olması bekleniyor. OnePlus 8 Pro için ise sırasıyla 930 Euro ve 1020 Euro'lu bir satış fiyatı bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
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