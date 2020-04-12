OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile İlgili Söylentiler Devam Ediyor
OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile ilgili bu sefer çıkan söylentiler detaylı bir tabloya sahip. Telefonların pek çok renk seçeneğine sahip olacağı söyleniyor.
12.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:53
Satış Fiyatları Belli Oluyor
OnePlus 8, 6.55 inç, 2400x1080 piksel çözünürlüğe sahip, 90Hz AMOLED 20: 9 ekrana sahip. OnePlus 8 Pro'da ise 6.78 inç, 3168x1440 piksel çözünürlükte, 120Hz AMOLED 19.9: 8 ekran bulunuyor. Her iki model için de HDR10+ olduğu belirtiliyor. Her iki modelde de 16MP Sony IMX471 ön kamera kullanılmış. Arka kameralarda birbirinin aynısı gibi görünsede çok ufak farklılıklara sahip.
19 gr daha hafif olan One Plus 8 modeli için çift NANO sim belirtilirken, OnePlus 8 Pro için herhangi bir özellik belirtilmemiş. Modellerin bataryaları için ise OnePlus 8'in 4.300 mAh gücüne, OnePlus 8 Pro için ise 4.510 mAh gücüne sahip olduğu belirtiliyor. Vanilya OnePlus 8, 8/128 GB seçeneği için satış fiyatının 729 Euro olması, 12/256 GB seçeneği için ise 835 Euro olması bekleniyor. OnePlus 8 Pro için ise sırasıyla 930 Euro ve 1020 Euro'lu bir satış fiyatı bekleniyor.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Teknoloji