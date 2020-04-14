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OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro Satışa Çıktı, İşte Fiyatı

OnePlus 8 serisinin tanıtılmasına 1 saatten de az bir süre kaldı. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun özelliklerini ve fiyatını resmi olarak öğreneceğiz.

14.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:53
OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro Satışa Çıktı, İşte Fiyatı
OnePlus 8 serisinin tanıtılmasına 1 saatten de az bir süre kaldı. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun özelliklerini ve fiyatını resmi olarak öğreneceğiz. Tanıtımdan önce sürpriz bir şekilde OnePlus 8 ve 8 Pro bazı web sitelerinde satışa çıktı. İşte OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun fiyatı

OnePlus 8 tanıtımına dakikalar kaldı. Şirket, 2020 amiral gemisi akıllı telefonları OnePlus 8 ve 8 Pro'yu tanıtacak. Lansmana sayılı dakikalar kala, iki perakendeci bombayı patlattı, web sitelerinde satışa sunmak üzere listeledi. İngiltere 'deki John Lewis mağazası ve Almanya 'daki Otto, OnePlus 8 serisini satışa çıkardı. OnePlus 8'in 8GB + 128GB ve 12GB + 256GB modeli, OnePlus 8 Pro'nun da 8GB + 128GB ve 12GB + 256GB modeli satışa sunuldu. OnePlus 8'in başlangıç fiyatı 699 euro. OnePlus 8 Pro'nun başlangıç fiyatı 899 euro.

OnePlus 8 Fiyatı

8GB + 128GB OnePlus 8 - 699 euro
12GB + 256GB OnePlus 8 - 799 euro

OnePlus 8 Pro Fiyatı

8GB + 128GB OnePlus 8 Pro - 899 euro
12GB + 256GB OnePlus 8 Pro - 999 euro

OnePlus 8 ve 8 Pro Özellikleri

OnePlus 8 ve 8 Pro'nun fiyatlarının yanı sıra teknik özellikleri de ortaya çıktı. OnePlus 8, 90Hz FHD+ OLED ekran, 4300 mAh batarya; OnePlus 8 Pro, 120Hz QHD+ OLED ekran ve 4510 mAh batarya ile geliyor. Düz model, 48MP + 16MP + 2MP arka kamera; Pro model, 48MP + 48MP + 8MP + 5MP arka kamera kurulumuyla geliyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: İngiltere, Almanya, Teknoloji
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