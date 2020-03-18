Menü
Haberler››Teknoloji››OnePlus, Yeni Logosunu Duyurdu - Haberler

OnePlus, Yeni Logosunu Duyurdu

OnePlus, logosunu ve marka tasarımını yenilemeye karar verdi. Bu değişiklik OnePlus'ın yeni "görsel kimliği" olarak duyuruldu. Değişiklik

18.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:32
OnePlus, Yeni Logosunu Duyurdu
OnePlus, logosunu ve marka tasarımını yenilemeye karar verdi. Bu değişiklik OnePlus'ın yeni "görsel kimliği" olarak duyuruldu. Değişiklik çok büyük değil ancak farklı edilebiliyor.

Öncelikle OnePlus'ın yeni logosuna bakalım. Aşağıda paylaştığımız görselde şirketin eski ve yeni logo tasarımını görüyorsunuz. Oldukça benzer ancak ufak farklılıklar mevcut. 1 rakamının ikinci görselde farklı bir yazı tipi ve şekli var ve + daha büyük. OnePlus yazı tipi de değiştirildi. Harfler artık daha kalın ve kırmızı renkte. Önceki logoda kırmızı arka planlı beyaz renkli idi.

Şirket, Never Settle (Asla Yetinme) mottosuna benzer bir şey yaptı. Bu kelimelerin ikisi de artık daha büyük ve arka plan yok. Beyaz renkteler, beyaz arka planlı siyah renkte değiller.

OnePlus Global Yaratıcı Direktörü Mats Hakansson şirketin her zaman kullanıcıları için tasarladığını ve bu değişikliklerin ekip ve topluluk tarafından sevilen markalarının ikonik unsurlarını korurken, markanın görsel kimliğine hem heyecan hem de denge kattığını söyledi. OnePlus, ayrıca bu yenilenmiş logonun sembol ve marka arasında daha net bir ilişki yaratırken, aynı zamanda daha esnek uygulama ve dijital ortamda daha iyi tanınabilirlik sağladığını belirtti.

Yeni logo ve görsel kimlik 15 Nisan'da tanıtılması beklenen OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'da uygulanacak. Cihazların kendisinde, kutuda, kullanım kılavuzunda kesinlikle göreceğiz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Teknoloji

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978’e yükseldi Haberler
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Haberler
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Haberler
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Loading