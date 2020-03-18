OnePlus, Yeni Logosunu Duyurdu

OnePlus, logosunu ve marka tasarımını yenilemeye karar verdi. Bu değişiklik OnePlus'ın yeni "görsel kimliği" olarak duyuruldu. Değişiklik çok büyük değil ancak farklı edilebiliyor.Öncelikle OnePlus'ın yeni logosuna bakalım. Aşağıda paylaştığımız görselde şirketin eski ve yeni logo tasarımını görüyorsunuz. Oldukça benzer ancak ufak farklılıklar mevcut. 1 rakamının ikinci görselde farklı bir yazı tipi ve şekli var ve + daha büyük. OnePlus yazı tipi de değiştirildi. Harfler artık daha kalın ve kırmızı renkte. Önceki logoda kırmızı arka planlı beyaz renkli idi.Şirket, Never Settle (Asla Yetinme) mottosuna benzer bir şey yaptı. Bu kelimelerin ikisi de artık daha büyük ve arka plan yok. Beyaz renkteler, beyaz arka planlı siyah renkte değiller.OnePlus Global Yaratıcı Direktörü Mats Hakansson şirketin her zaman kullanıcıları için tasarladığını ve bu değişikliklerin ekip ve topluluk tarafından sevilen markalarının ikonik unsurlarını korurken, markanın görsel kimliğine hem heyecan hem de denge kattığını söyledi. OnePlus, ayrıca bu yenilenmiş logonun sembol ve marka arasında daha net bir ilişki yaratırken, aynı zamanda daha esnek uygulama ve dijital ortamda daha iyi tanınabilirlik sağladığını belirtti.Yeni logo ve görsel kimlik 15 Nisan'da tanıtılması beklenen OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'da uygulanacak. Cihazların kendisinde, kutuda, kullanım kılavuzunda kesinlikle göreceğiz.

Kaynak: Tamindir