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OnePlus Z Orta Segmentin Tozunu Dumanına Katacak!

OnePlus yaklaşık iki hafta sonra OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modellerinden oluşan yeni akıllı telefon serisini tanıtacak.

31.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:49
OnePlus Z Orta Segmentin Tozunu Dumanına Katacak!
OnePlus yaklaşık iki hafta sonra OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modellerinden oluşan yeni akıllı telefon serisini tanıtacak. Bu modellere ek olarak OnePlus Z olarak isimlendirilmesi beklenen orta segment bir model daha karşımıza çıkabilir. İşte yeni model hakkında bilinen detaylar.

OnePlus Z Tanıtılabilir

Şirketin yeni serisinde OnePlus 8 Lite olarak adlandırılması beklenen yeni bir modelin olacağına yönelik söylentileri daha öncesinde duymuştuk. Görünüşe göre bu model seriden ayrı olarak tanıtılacak ve OnePlus Z olarak isimlendirilecek. Nitekim şirketin 2015 yılında tanıttığı ilk orta segment cihazı da OnePlus X olarak adlandırılmıştı.

OnePlus Z, OnePlus 8 Lite ile (muhtemelen) aynı tasarıma ve aynı teknik özelliklere sahip olacak. Yani farklılık, yalnızca isimlendirme için geçerli olacak. Tabii teknik özellikler açısından OnePlus 8 ailesi kadar etkileyici özelliklere sahip olmayacağını da göz önüne alabiliriz.

Sızıntılar dahilinde yeni modelin MediaTek Dimensity 1000 ile güçlendirilmesi bekleniyor. Diğer detaylar belirsizliğini koruyor olsa da ekranda AMOLED panelin yer alacağını ve 90Hz ekran yenileme hızının bulunacağını da biliyoruz.

OnePlus fiyatlandırma noktasında cömert bir şirket olarak tanınıyor. Z'nin ise çok daha uygun fiyatlı bir model olabileceğinden yola çıkıp orta segmentte ciddi bir rakip olabileceğini düşünebiliriz.

Her halükarda kesin bilgiler ile karşılaşmamıza iki hafta kadar kısa bir süre kaldı. OnePlus Z'nin OnePlus 8 modelleri ile birlikte 15 Nisan 2020 tarihinde tanıtılmasını bekleyebiliriz. Ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olabilmek için bizleri takipte kalın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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