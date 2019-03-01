OneWeb Küresel Uydu İnternet Grubu İlk Uydularını Uzaya Fırlattı

The Verge'den yapılan açıklamaya göre şirketin birer buzdolabı boyutlarındaki ilk altı uydusu, Arianespace SA tarafından işletilen bir Soyuz roketi ile fırlatıldı. Roket uzaya Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı ve OneWeb daha sonra altı deneme biriminin de planlandığı üzere başarılı biçimde konuşlandığını bildirdi. Şirket toplam 650 uyduyu yörüngeye oturtmayı planlıyor.

BBC'ye göre, OneWeb eğer yörüngedeki uydulardan beklenilen verimliliği elde edebilirse, yıl sonuna doğru geri kalan tüm uydu gruplarını kitle halinde devreye sokacak.

2012'de kurulan ve Softbank, Coca Cola ve Airbus gibi yatırımcıların da desteklediği OneWeb böylece devreye girerek, küresel internet hizmeti yarışında aralarında Elon Musk'un spaceX'inin de bulunduğu sistemlerle rekabete başlamış olacak.

Ancak Bloomberg, OneWeb'in, ilk uydularını atma konusunda planladığı takvimin bir yıl kadar gerisinde olduğunu bildiriyor.

Kaynak: Bültenler