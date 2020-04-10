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Onikişubat Belediyesi'nden yaşlılara doğum günü sürprizi

Onikişubat Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan yaşlılara doğum günü pastası ile sürpriz yapıyor.

10.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:12
Onikişubat Belediyesi'nden yaşlılara doğum günü sürprizi
Onikişubat Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan yaşlılara doğum günü pastası ile sürpriz yapıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giden belediye ekipleri, hem yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor hem de yardım paketi dağıtıyor.

Ekipler, ikametlerinde ziyaret ettiği yaşlılara doğum günü pastası hediye ederek onların günlerini kutluyor.

Doğum gününü kutlayan Belediye yetkililerine teşekkür eden huzurevi sakini, "Çok mutlu oldum hiç böyle bir şey beklemiyordum. Davranışlarınızdan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Onikişubat, Yaşam
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