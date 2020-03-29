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Onikişubat Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Belediyesi, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

29.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:51
Onikişubat Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli
Kahramanmaraş 'ta, Onikişubat Belediyesi, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler, içinde temel gıda malzemesi yer alan kolileri yardıma muhtaç yaşlılara dağıtıyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yaptığı açıklamada, "Salgının önüne geçmek ve risk grubunda olan vatandaşlarımızı korumak devletimiz 65 yaş üstü büyüklerimizin sokağa çıkmasını engelledi. Biz de Belediye olarak 65 yaş üstü büyüklerimize yardım kolileri hazırlayarak evlerine götürmeyi uygun gördük. Yaşlılarımıza temel gıda yardımları olan kolileri götürüp teslim ediyoruz ve onların her zaman yanındayız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

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