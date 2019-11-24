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Onkoloji hastaları umudu fidanla yeşertti

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi'nin, 'Bir Dikili Ağacın Olsun' sloganıyla hayata geçirdiği etkinlikte onkoloji hastaları tarafından fidan dikimi gerçekleştirdi.

24.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:53Onkoloji hastaları umudu fidanla yeşertti
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Şubesi'nin, 'Bir Dikili Ağacın Olsun' sloganıyla hayata geçirdiği etkinlikte onkoloji hastaları tarafından fidan dikimi gerçekleştirdi. Daha önceden yanan bir ormanlık alanın yeniden ağaçlandırıldığı etkinlikte 300 fidan toprakla buluştu.

Dernek tarafından geçtiğimiz yıllarda düzenlenen "Umudumuzu Yeşertelim" konulu resim yarışmasında dereceye giren ortaokul öğrencisi Pınar İnceuzun'un yaptığı resimden yola çıkılarak hayata geçirilen etkinlikte yanarak yok olmuş bir ormanlık alan onkoloji hastaları tarafından yeniden ağaçlandırıldı.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve aynı zamanda Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil'in öncülüğünde hayata geçirilen etkinlikte, onkoloji hastaları ile tedavi süreci içerisinde yer alan, hasta yakınları, doktor, hemşire ve bu sürece katkı sunan hastane çalışanları tarafından 300 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, 11 Kasım'da düzenlenen 11 milyon fidan kampanyasına dahil edilen etkinliği düzenlemekteki amaçlarının hem daha yeşil bir Türkiye için küçük bir katkı sunmak hem de onkoloji hastaları üzerinde pozitif etki sağlamak ve psikolojik destek vermek olduğunu söyledi.

Organizasyonu düzenlerken Ortaokul öğrencisi Pınar İnceuzun'un onkoloji hastalarıyla ilgili yaptığı resimden ilham aldıklarını belirten Prof. Dr. Çil, "Öğrencimiz eserinde bir ağacın dalına tutunmuş onkoloji hastasını resmetmişti. Dernek olarak biz de çok özel ve bir o kadar da anlamlı mesaj içeren bu resmi gerçekleştirmek istedik. Bunun için onkoloji hastalarımız, yakınları, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tedavi sürecinin içinde bulunan herkesle birlikte Orman İşletme Müdürlüğü'nün bize gösterdiği alanda bu fikri hayata geçirmek için fidan dikimi yaptık. Hastalarımızla birlikte her bir fidanı açılan çukurlara büyük bir özenle yerleştirip, etrafını toprakla doldurduktan sonra can suyunu verdik. Her fidanın başına diken kişinin ismini çaktık. Diktiğimiz her fidanın onkoloji hastaları ve yakınlarına umut olması adına da etkinliğimize 'Umudumuzu Yeşertelim' adını verdik" dedi. - ADANA

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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