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Onkoloji hastalarına ziyaretçi kabul etmeyin uyarısı

Onkoloji hastalarına ziyaretçi kabul etmeyin uyarısı Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doktor Ayşen Aydın, onkoloji hastalarının korona virüsünden korunmak için kesinlikle ziyaretçi kabul etmemesi gerektiğini belirterek, evde bulunan ortak kullanım alanlarının ozonlu su ile dezenfekte edilmesinin...

23.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:11
Onkoloji hastalarına ziyaretçi kabul etmeyin uyarısı
KONYA - Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doktor Ayşen Aydın , onkoloji hastalarının korona virüsünden korunmak için kesinlikle ziyaretçi kabul etmemesi gerektiğini belirterek, evde bulunan ortak kullanım alanlarının ozonlu su ile dezenfekte edilmesinin sağlık açısından faydalı olacağına dikkat çekti.
Medicana Konya Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Doktor Ayşen Aydın, dünya genelindeki salgın tehlikesiyle herkesin karşı karşıya olduğunu ama onkoloji hastalarının daha fazla risk altında olduğunu belirtti. Radyasyon Onkoloji Uzmanı Doktor Aydın, "Onkoloji hastalarının tedavilerinin ertelenmesi çok söz konusu olmuyor ne yazık ki. Biz kontrol dönemine geçmiş hastalarımızın kontrollerini öteleyebiliyoruz ya da çok acil tedavi edilmesi gerekmeyen hastalarımıza bunu söyleyerek iki üç haftalık ertelemeler yapıyoruz. Bunun dışında hastalarımızın çoğunun tedavisine girmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu hastaların hastaneye gelmesi gerekiyor. Şunlara dikkat edilmesi gerekiyor; Bir kere hastalarımızın toplu taşıma araçlarını kullanmasını istemiyoruz. Hastalarımız mümkünse kendi özel araçlarıyla ya da kiraladıkları özel araçlarla hastaneye ulaşımlarını sağlamalılar. Hastalarımızın yanında çok fazla refakatçi olmasını istemiyoruz. Çünkü bu hastanedeki diğer hastaların riskini arttırıyor. Hastalarımızın en fazla bir refakatçi ile gelebilirler. Hem hastalarımızın hem refakatçilerimizin mutlaka hastaneye gelirken ve hastanede bulundukları sürede maske kullanmasını istiyoruz. Mümkünse kapı kollarına, asansör düğmelerine ya da hastanedeki başka yüzeylere dokundukları zaman ellerini dezenfektan madde ve kolonya ile temizlemelerini istiyoruz" dedi.
"Ortak kullanım alanlarını ozonlu su ile dezenfekte yapın"
Onkoloji hastalarının evde yapmaları gerekenleri anlatan Uzman Doktor Aydın, "Hastalarımızın kesinlikle ziyaretçi kabul etmemesini istiyoruz ve dışarı mümkün oldukça çıkmamaları gerekiyor. Evde kalan diğer insanların da hastalarımıza yaklaşırken özellikle dışarıdan geldiklerinde mutlaka üstlerini değişmelerini, ellerini yüzlerini en az 20 saniye yıkamaları ve duş aldıktan sonra hastayla aynı ortama gelmeleri gerekiyor. Hastalarımızın evde bulunan aileleriyle dahi tensel temastan kaçınmaları gerekiyor. Mutlaka günde bir defa evde bulunan ortak kullanım alanlarının ozonlu su ile dezenfekte edilmesinde fayda var" ifadelerini kullandı. Onkoloji hastalarına ziyaretçi kabul etmeyin uyarısı

Kaynak: İHA

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Onkoloji hastalarına ziyaretçi kabul etmeyin uyarısı
Etiketler : Aydın, Sağlık

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