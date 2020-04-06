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Onkoloji servisindeki çocuklar için renkli maske ürettiler

Kahramanmaraş'ta Olgunlaşma Enstitüsü, onkoloji servisinde yatan çocuklara ürettikleri renkli maske hediye etti.

06.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:32
Onkoloji servisindeki çocuklar için renkli maske ürettiler
Kahramanmaraş 'ta Olgunlaşma Enstitüsü, onkoloji servisinde yatan çocuklara ürettikleri renkli maske hediye etti.
Olgunlaşma Enstitüsünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavileri süren çocuk hastalar için 250 renkli maske üretildiği belirtildi.
Bu zor süreçte çocuklara moral verebilmek amacıyla renkli maskelerin hediye edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Şuan için dünyanın en şanslı ülkesiyiz hem devletimizin hızlı reaksiyonu ve tedbirleri ve hem de sağlık sistemimizin iyiliğinden. Hiç bir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Donanımlı bir sağlık altyapısı ve fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza beraber Koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah atlatacağız. Maskeleri güzel günlerde şifa bulacak miniklerin bugünlerine bir hediye olarak hazırladık."

Kaynak: AA

Etiketler: Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Güncel
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